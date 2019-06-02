الولايات المتحدة مستعدة لحوار غير مشروط مع ايران

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأحد إن بلاده مستعدة للحديث مع إيران دون شروط مسبقة بشأن برنامجها النووي لكنه أضاف أن واشنطن بحاجة إلى أن ترى إيران تتصرف ”كدولة عادية“.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني أشار يوم السبت إلى استعداد إيران لإجراء محادثات إذا أبدت واشنطن الاحترام، لكنه أكد أن طهران لن تذهب إلى المحادثات بدافع الضغوط.

وفي تخفيف فيما يبدو لموقفه السابق قال بومبيو لدى سؤاله عن تصريحات روحاني ”نحن مستعدون... للتواصل في محادثات دون أي شروط مسبقة.. نحن مستعدون للجلوس“ للتفاوض.

لكنه قال إن واشنطن ستواصل العمل من أجل ”القضاء على الأنشطة الخبيثة“ لإيران في الشرق الأوسط.

وأضاف بومبيو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول منذ فترة طويلة إنه مستعد للحديث مع إيران.

وقال بومبيو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السويسري في مدينة بيلينزونا جنوب البلاد ”نحن بالتأكيد مستعدون لإجراء تلك المحادثات عندما يتمكن الإيرانيون من إثبات أنهم يريدون التصرف كدولة عادية“.

وقال ترامب الاثنين الماضي إنه يأمل أن تقبل إيران التفاوض. لكن الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي قال يوم الأربعاء إن طهران لن تتفاوض مع واشنطن على الرغم من إشارات سابقة من روحاني إلى أن المحادثات قد تكون ممكنة إذا تم رفع العقوبات.

وفي العام الماضي حدد بومبيو 12 نهجا على إيران أن تغيرهم قبل أن ترفع الولايات المتحدة عنها العقوبات بما يشمل وقف دعمها لجماعات مسلحة في المنطقة ووقف برنامجها الصاروخي.

كما دعا إلى وقف إيران لعمليات تخصيب اليورانيوم وعدم سعيها على الإطلاق إلى إعادة معالجة البلوتونيوم وإغلاق مفاعل الماء الثقيل. وقال أيضا إن على إيران الكشف عن كل الأبعاد العسكرية السابقة لبرنامجها النووي والتوقف عن مثل هذا العمل بشكل دائم وقابل للتحقق منه.

