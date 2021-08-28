الولايات المتحدة: مسح أمني للأفغان.. ورصد 3 تهديدات رئيسية

تجري الولايات المتحدة عمليات فحص أمني مكثفة للأفغان القادمين إليها، خوفا من عمليات انتقامية داخل الأراضي الأمريكية، بعد رصد تهديدات في هذا الإطار.

وتتزايد مخاوف المسؤولين الأمريكيين، من العمليات الانتقامية، عقب الهجوم الأخير على مطار كابل، الذي تسبب بمقتل وإصابة عشرات الجنود الأمريكيين.

وبحسب شبكة "سي أن أن" فقد قالت وزارة الأمن الوطني الأمريكية إنها ترصد 3 تهديدات رئيسية من ضمنها استغلال الجماعات المتطرفة مثل "داعش" و"القاعدة" عملية نقل الأفغان إلى الولايات المتحدة لتنفيذ عمليات انتقامية.

وأكد رئيس مخابرات الأمن الوطني في الولايات المتحدة، جون كوهين أن "هناك عمليات مسح وفحص مكثفة للأفغان القادمين إلى أمريكا في إطار إبطال أي عملية محتملة".

وتتولى وزارة الأمن الوطني عملية فحص القادمين إلى الولايات المتحدة الأمريكية، إذ يجرى لهم فحص للكشف عن معلومات سرية وغير سرية ويجري بعضهم عمليات مسح إضافية يشرف عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي عبر إجراء مقابلات معهم.

تجدر الإشارة إلى أنه يتم نقل اللاجئين بعد مغادرتهم كابل إلى عدد من المحطات حول العالم، منها العاصمة القطرية الدوحة، حيث تجري وحدات الهجرة والجوازات الإجراءات اللازمة وعند حصولهم على اللون الأخضر يتم نقلهم إلى أمريكا.

وإذا لم يحصل اللاجئ على اللون الأخضر للسفر إلى أمريكا يتم إجراء مسح ثان له عبر مكتب التحقيقات الفيدرالي، ومن غير المعلوم بعد ما سيكون مصيره في حال فشله في المسح الثاني.