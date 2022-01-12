الولايات المتحدة وألمانيا.. زيادة قياسية في عدد الإصابات بكورونا

سجلت الولايات المتحدة، والمانيا، أرقاما قياسية جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، منذ بداية تفشي الوباء.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، فإن 145982 شخصا تم نقلهم إلى المستشفى، مصابين بفيروس كورونا.

ويتجاوز هذا العدد الذروة السابقة البالغة حوالي 142000 شخص، التي تم تسجيلها في يناير 2021.

وقال كارلوس ديل ريو، طبيب الأمراض المعدية في جامعة إيموري ومستشفى غرادي في أتلانتا، الأسبوع الماضي، إن 80 إلى 90 في المئة من المرضى الموجودين في المستشفيات لم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا، أو في بعض الحالات حصلوا على جرعتين من اللقاح من دون الجرعة المعززة.

وأشار إلى المشكلة التي تعاني منها المستشفيات، جراء النقص في الطاقم الطبي، إثر إصابة العاملين فيها بفيروس كورونا ودخولهم الحجر المنزلي.

ألمانيا

كما سجلت ألمانيا زيادة قياسية في عدد الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 80430 إصابة، كذلك سجلت 385 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب آخر الإحصاءات والأرقام الصادرة عن "معهد روبرت كوخ"، اليوم الأربعاء، ارتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ألمانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى أكثر من 7.6 ملايين إصابة، وبلغت حصيلة الوفيات 114735 حالة حتى الآن.

وتظهر الأرقام زيادة في معدل الإصابة على مدى سبعة أيام في جميع أنحاء البلاد.