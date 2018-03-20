الوليد بن طلال عقد اتفاقا سريا مع الحكومة لإطلاق سراحه

قال الأمير السعودي الوليد بن طلال رئيس شركة المملكة القابضة والذي أمضى قرابة ثلاثة أشهر قيد الاحتجاز خلال حملة لمكافحة الفساد في السعودية لتلفزيون بلومبرغ إنه أبرم اتفاقا مع الحكومة من أجل إطلاق سراحه.

ورفض الأمير الوليد في المقابلة التي بثت الثلاثاء الكشف عن تفاصيل اتفاقه مع الحكومة لكنه قال إن من السهل التحقق من أنه لا يزال يملك حصة 95 في المئة في شركته للاستثمار العالمي.

وقال الأمير الذي أفرج عنه في أواخر يناير كانون الثاني إن العملية مع الحكومة مستمرة.