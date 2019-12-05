اليابان تعتزم إرسال قوة بحرية لحراسة سفنها بالشرق الأوسط

ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية أن اليابان تعكف على إعداد خطة لإرسال نحو 270 من أفراد البحرية إلى الشرق الأوسط لحماية السفن التي تنقل إمدادات لليابان وذلك بموجب قانون يتيح نشر قوات للأبحاث وجمع المعلومات.

وأضافت الصحيفة أن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يبحث القيام بزيارة للشرق الأوسط في كانون الثاني/يناير تشمل السعودية والإمارات.

وقالت إن الحكومة ستقترح "نشر سفينة حماية واحدة وطائرة للدورية من قوة الدفاع الذاتي البحرية للمشاركة في مهمة لمدة عام يمكن تجديدها سنويا"، مشيرة إلى أن الحكومة تعتزم وضع اللمسات الأخيرة على الخطة بحلول نهاية العام.

وتحتفظ اليابان بعلاقات ودية مع كل من الولايات المتحدة وإيران وتقول إنها لن تنضم إلى أي تحالف أمريكي لحماية السفن التجارية في المنطقة.

وتأثرت تجارة السلع العالمية هذا العام جراء الهجمات التي تعرضت لها سفن تجارية دولية ألقى حلفاء اليابان الغربيون باللوم فيها على إيران التي نفت أي ضلوع لها في تلك الهجمات.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ العام الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، الذي أبرمته إيران وست قوى عالمية في 2015، وأعاد فرض عقوبات عليها أصابت اقتصادها بالشلل.

وتوقفت اليابان عن شراء النفط من إيران بسبب العقوبات الأمريكية لكنها تتوق إلى تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط الذي تحصل منه على الجزء الأكبر من وارداتها النفطية.

وحاول رئيس الوزراء الياباني دون جدوى تخفيف التوتر بين الجانبين، فيما انتقدت إيران مساعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف لحماية الملاحة في الخليج وقال نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بعد اجتماع مع آبي هذا الأسبوع إن طهران تعارض وجود أي قوات أجنبية في المنطقة.

وذكرت وكالة كيودو أن إيران اقترحت أيضا زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني لليابان لمحاولة حل الأزمة النووية الإيرانية مع واشنطن.