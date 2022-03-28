اليمنيون ينعون حسين نجل الشيخ عبدالله الأحمر والكشف عن سبب الوفاة

نعى اليمنيون عضو البرلمان اليمني الشيخ "حسين" نجل عبدالله بن حسين الأحمر احد وجوه اليمن التاريخيين، وقالت تقارير ان الوفاه حدثت في تركيا نتيجة جلطة مفاجئة

وقالت تقارير ومصادر ان الشيخ حسين بن عبدالله الأحمر وهو عضو في مجلس النواب اليمني منذ اخر انتخابات جرت في اليمن عام 2003 ويحسب على دوائر المستقلين.

من هو الشيخ حسين بن عبدالله الاحمر؟

والشيخ حسين هو نجل الشيخ الراحل "عبدالله بن حسين الأحمر"، ويُعد من أبرز مشائخ قبيلة حاشد، الذين وقفوا في وجه ميليشيا الحوثي من وقت مبكر.

ولد حسين الأحمر في العاصمة صنعاء عام 1976، وحصل على البكالوريوس في إدارة أعمال من كلية التجارة بجامعة صنعاء 2001م.

تولى رئاسة الاتحاد اليمني لكرة القدم المؤقت 2004-2006 كثالث رئيس لاتحاد كرة القدم في عهد الوحدة اليمنية فعمل على دعم وتطوير الكرة اليمنية داخليا وخارجيا.

والشيخ الأحمر هو برلماني وسياسي يمني، وعضو الكتلة البرلمانية للمستقلين عن الدائرة (281) مديرية حوث محافظة عمران، وأسس مجلس التضامن الوطني الذي تم إشهاره منتصف العام 2007.

وفي 26 فبراير 2011 أعلن الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر عن انضمامه لثورة الشباب الشعبية السلمية وقدم استقالته من المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن.

ببالغ الحزن تلقينا نبأ وفاة الأخ الشيخ /حسين بن عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته

والعزاء لجميع إخوانه وذويه سائلين الله أن يعصم قلوبهم بالصبر وإنا لله وإنا اليه راجعون pic.twitter.com/FfZsArnHF7 — محمد صالح بن عديو (@Mbinadeow) March 28, 2022

وأسس حزب التضامن الوطني في نوفمبر 2012 إلى جانب عدد من السياسيين والدبلوماسيين والبرلمانيين ورجال الأعمال والأكاديميين والشخصيات الاجتماعية، وانتخب في وقت لاحق رئيساً للحزب. وفي شهر أغسطس 2016 عينه رئيس الجمهورية مستشارا له.

ورأس الشيخ حسين بن عبدالله الاحمر احد الاحزاب اليمنية وعرف خلال السنوات الأخيرة بتواصله مع قيادات بارزة في حركة انصار الله ابرزهم وزير الشباب حسن زيد ، كما أنه اتخذ من قطر خلال السنوات الماضية مقرا لإقامته وقاد وساطات بين شقيقه الأكبر ومن يصفهم بـ"الحوثيين" من هناك.

إنتقل إلى جهنم قبل لحظات الهالك حسين بن عبدالله الأحمر . pic.twitter.com/abmQHcfMUx — Mohmad ALAmeer (@alameer_mohmad) March 27, 2022

وبعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمني للإصلاح محمد عبدالله اليدومي، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ صادق بن عبدالله الأحمر، عضو مجلس شورى الإصلاح، والشيخ حميد بن عبدالله الأحمر، عضو الهيئة العليا للإصلاح، وإخوانهم، في وفاة الشيخ حسين بن عبدالله بن حسين الأحمر، عضو مجلس النواب، مستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب التضامن الوطني.