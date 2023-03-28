اليمن.. أكثر من 10 قتلى وجرحى في مواجهات مع الحوثيين

البوابه - سقط 10 أشخاص ما بين قتيل وجريح خلال مواجهات بين القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن وجماعة أنصار الله المعروفة بـالحوثيين.

وأسفرت المواجهات التي وقعت في المناطق الإدارية بين محافظتي لحج وتعز جنوب وجنوب غربي اليمن مصرع 3 من الحوثيين وجندي من اللواء الرابع حزم، فيما أصيب 6 آخرون من كلا الطرفين.

وأشار الجيش اليمني لـ "سبوتنيك" إلى مواجهات متقطعة تدور بين قوات ألوية العمالقة الموالية للحكومة اليمنية وبين "الحوثيين" جماعة أنصار الله في كل من محافظتي شبوة ومأرب الغنيتين بالنفط جنوب شرقي وشمال شرقي اليمن.