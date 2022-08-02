اليمن.. اتفاق على تمديد الهدنة شهرين إضافيين

وافقت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وجماعة أنصار الله الحوثية على تمديد الهدنة في البلاد شهرين إضافيين، بحسب ما اعلنته الأمم المتحدة مساء الثلاثاء.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ في بيان ان "الطرفين اتفقا على تمديد الهدنة بالشروط ذاتها لمدة شهرين إضافيين، اعتبارا من 2 أغسطس/ آب 2022، وحتى 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2022".

وأضاف ان هناك "التزاماً من الأطراف بتكثيف المفاوضات للوصول إلى اتفاق هدنة موسَّع في أسرع وقت ممكن".

وبرزت خلال الأيام الماضية، دعوات دولية واسعة للأطراف اليمنية، لتمديد الهدنة في البلاد التي كان مقررا انتهاؤها في 2 أغسطس الجاري.

ووافقت الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي مطلع يونيو/ حزيران الماضي، على تمديد هدنة إنسانية في البلاد مدة شهرين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل/ نيسان الفائت.

وتضمنت بنود الهدنة، وقف إطلاق النار وفتح ميناء الحديدة (غرب)، وإعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ 2015.

يشهد اليمن حربا مستمرة منذ أكثر من 7 سنوات، بين القوات الموالية للحكومة الشرعية مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات عدة بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.