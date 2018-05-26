اليمن: التحالف والحكومة الشرعية على تخوم الحديدة

نجحت المقاومة اليمنية بتحرير مواقع استراتيجية واسعة في الساحل الغربي

تسيطر قوات التحالف العربي والمقاومة اليمنية على المشرعي ومفرق الجاح وأصبحت على مشارف الحديدة، بإشتراك واسناد من القوات المسلحة الإماراتية.

وبحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت، فإن المقاومة اليمنية عثرت على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر وآليات عسكرية تابعة للحوثيين بعد فرارهم من منطقة المغرس و مزارع بمديرية التحيتا.

وفي الإطار نفسه، نجحت المقاومة اليمنية بتحرير مواقع استراتيجية واسعة في الساحل الغربي على رأسها مفرقي زبيد والجبلية ومناطق المتينة والجاح والمغرس والمجيلس والسويق في ضربات قاصمة لميليشيات الحوثي.

وشنت مقاتلات التحالف العربي ضربات عسكرية موجعة استهدفت مواقع تحصن ميليشيات الحوثي بالساحل الغربي أفقدتهم القدرة على سحب أسلحتهم وقتلاهم من الجبهات.

وتعيش الآن ميليشيات الحوثي حالة من الهلع والارتباك جراء العمليات العسكرية المباغتة للمقاومة اليمنية في الساحل الغربي.