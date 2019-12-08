اليمن: الحوثيون يستعدون لشن هجوم استراتيجي شامل

كشفت جماعة “أنصار الله” الحوثية في اليمن الأحد عن أنها استكملت كـل جوانب البناء التي تؤهّلُها لشن هجوم إستراتيجي شامل يشل قدرات “العدو”.

وقال وزير دفاع الحوثيين اللواء محمد ناصر العاطفي في مقابلة نشرتها صحيفة المسيرة التابعة للجماعة: “دول العدوان غير صادقة فيما يخص السلام”، محذرا من أنه “إذا استمر العدوان والحصار فلن نقف مكتوفي الأيدي”.

وتابع: “الصناعات العسكرية اليمنية تمضي في سباق مع الزمن إلى درجة مذهلة ومستوى لا يقارن حتى مع الدول التي سبقتنا في هذا المجال بعشرات السنين، وإن ذلك يتم بخبرات وكوادر فنية يمنية خالصة”.

وتحدث قائلا: “قواتنا المسلحة ما زالت عند وعيدها في ما يخص العدو الإماراتي، ونرصد عن كثب نشاطه التآمري”.

وقال: “نكرر الدعوة والتحذير للنظام السوداني بسرعة سحب قــواته من اليمن قبل فوات الأوان”.

وتشارك السودان ضمن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في قتال الحوثيين منذ بداية عام 2015.

وأشار المسؤول العسكري الحوثي إلى أن “إسرائيل شاركت وما تزال منذ اليوم الأول للعدوان على اليمن”، مشددا على أن “الثأر قادم لا ريب فيه”.

وأضاف: “نمتلك أهدافا عسكرية بحرية وبرية لإسرائيل، ولن نتردد ثانية واحدة في تدميرها إذا اتخذت القيادة القرار”.

وأردف العاطفي: “نقف على أهبة الجهوزية والاستعداد القتالي أكثر بكثير من مرحلة ما قبل تقديم قيادتنا السياسية للمبادرة التي انطلقت من موقع القوة”. ويشير العاطفي بذلك إلى مبادرة الجماعة في أيلول/ سبتمبر الماضي، بوقف الضربات ضد السعودية.