اليمن: القبض على مطلوب للولايات المتحدة و"التعاون الخليجي"

أكد مصدر عسكري يمني أن الجيش الحكومي ألقى القبض على أحد العناصر المشمولة في قائمة العقوبات المشتركة للولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي

وقال رئيس عمليات "اللواء 17" العقيد عبده حمود الصغير في تصريح لوكالة "كونا"، يوم السبت، إن وحدة خاصة تابعة للواء نفذت، عملية نوعية في الريف الغربي لمحافظة تعز، أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو، بلال الوافي، المكنى (أبو الوليد).

وأضاف العقيد أن العملية جاءت بناء على معلومات استخباراتية أفضت خلال أسبوعين إلى تحديد مكان تواجد الوافي في أحد منازل قرية وهر التابعة لمديرية جبل حبشي غربي تعز، مبينا أنه تم تنفيذ المهمة بتوجيهات من قيادة محور تعز العسكري.

وأشار إلى أن الوافي أبدى مقاومة كبيرة واشتبك لعدة ساعات مع القوة المكلفة بالمهمة واستخدم النساء والأطفال المتواجدين في المنزل كدروع بشري

وأكد أن أفراد الجيش تعاملوا بحرفية ومسؤولية عالية تجنبا لوقوع أي خسائر بين المدنيين الرهائن، وتم القبض عليه في عملية ناجحة أصيب فيها أحد أفراد الجيش.

وأوضح أن الجهات الأمنية تعتبر الوافي المسؤول الرئيسي عن العديد من الهجمات بالعبوات الناسفة والاغتيالات التي طالت أفراد الجيش والأمن والمدنيين في مدينة تعز منذ 3 أعوام، مبينا أن قوات الجيش قامت بتسليم الوافي للجهات الأمنية المعنية لاستكمال التحقيقات وإحالته للقضاء.

وأدرجت وزارة الخزانة الأمريكية، بلال الوافي في أكتوبر عام 2017 ضمن قائمة تشمل 11 يمنيا وكيانين صنفوا كقادة وممولين وداعمين لـ "الإرهاب" باعتباره عضوا رئيسيا في تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية".

كما تم إعلان القائمة من قبل دول الخليج المشاركة في المركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب الذي أنشئ في العاصمة السعودية الرياض عام 2017