اليمن.. عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين في معارك عنيفة بمأرب

سقط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي جماعة الحوثي باليمن، في معارك عنيفة اندلعت يوم الخميس بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وقال الجيش اليمني في بيان إن ” معارك عنيفة دارت بين القوات الحكومية والحوثيين في جبهة المشجح غربي محافظة مأرب”.

وأضاف أن “المعارك أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي بين قتيل وجريح”.

ولفت إلى أن “مدفعية الجيش الوطني استهدفت مواقع متفرقة للمليشيا الحوثية وخلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوفها منها ثلاث دوريات تحمل عيارات”.

وبالتزامن مع ذلك، استهدف طيران التحالف العربي تعزيزات وتجمعات المليشيا الحوثية في جبهة المشجح ومواقع أخرى متفرقة غربي مأرب، مخلفا خسائر كبيرة “منها أربع عربات مدرعة وخمس دوريات تحمل تعزيزات، ومصرع جميع من كانوا على متنها”، وفقا للبيان. (د ب أ)