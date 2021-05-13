اليمن.. عشرات القتلى والمصابين بتجدد المواجهات بتعز

تجددت المواجهات العنيفة، الخميس، بين قوات الجيش اليمني والحوثيين، بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، ما أسفر عن مقتل وجرح العشرات من الجانبين.

وجاءت هذه المواجهات بعد أسابيع من هدوء نسبي شهدته المحافظة، وتزامنا مع حلول عيد الفطر.

وقال بيان للجيش الوطني في تعز، اطلعت عليه الأناضول، إن” القوات الحكومية تمكنت من كسر هجوم عنيف شنته مليشيا الحوثي، على مواقع الدفاع الجوي غربي المدينة، وذلك بعد مواجهات عنيفة بمختلف الأسلحة”.

وأضاف أن “مواجهات عنيفة اندلعت بالتزامن بين قوات الجيش الوطني ومليشيا الحوثي الإرهابية في جبهتي مقبنة، والصلو بالريف الغربي والجنوبي للمحافظة”.

ولفت إلى أن “المواجهات اندلعت إثر تنفيذ الحوثيين هجمات على مواقع الجيش في الجبهتين، غير أنه تم صدها من الجيش”.

وأفاد البيان بمقتل وإصابة “68 حوثيا” في هذه المواجهات، دون مزيد تفصيل أو ذكر لحجم خسائر القوات الحكومية.

بدوره، أفاد مصدر عسكري حكومي، بأن 4 قتلى من القوات الحكومية، سقطوا جراء هذه المواجهات.

ولفت المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إلى أن هذه المواجهات تجددت بفعل هجمات الحوثيين في محاولة منهم تحقيق تقدم، رغم الهدوء النسبي الذي شهدته جبهات المحافظة منذ أسابيع.

ولم يصدر أي تعليق من قبل الحوثيين حول هذه المواجهات (حتى الساعة 1:40 ت.غ).

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية منذ مارس/ آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء.(الأناضول)