اليمن: 3 قتلى من "الانتقالي الجنوبي" في مواجهات مع الحوثيين

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن عن مقتل ثلاثة من أفراد قواته وإصابة ثلاثة آخرين خلال مواجهات مع جماعة "أنصار الله" الحوثية في محافظة لحج بجنوب البلاد.

ووفقًا للبيان الصادر عن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي عبر موقعها الرسمي "درع الجنوب"، تم تأكيد "مقتل ثلاثة جنود وإصابة ثلاثة آخرين من اللواء الرابع دعم وإسناد خلال المعارك".

وأشار البيان إلى أن مقاتلين من الحوثيين حاولوا التسلل من منطقة الحبج في محافظة البيضاء باتجاه منطقة قشعة عبيد الحدودية، التي يتمركز فيها وحدات من القوات الجنوبية، بالتزامن مع شن الحوثيين هجمات قصف عنيفة على عدد من مواقعها في جبهة يافع.

وقال البيان: إن "القوات تمكنت من صد المسلحين الحوثيين الذين حاولوا التسلل وتكبيدهم خسائر فادحة".

ويشهد اليمن حالة هدوء هشة منذ إعلان الأمم المتحدة في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "أنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت لمدة ستة أشهر.

وتصاعدت التوترات بين مقاتلي الجماعة وقوات المجلس الانتقالي بعد سيطرة "أنصار الله" على مديرية الزاهر غرب محافظة البيضاء وسط اليمن في تموز/ يوليو من العام الماضي،

ومنذ ذلك الحين، تشهد الجبهة الممتدة بين المحافظتين اشتباكات متقطعة تتسبب في سقوط ضحايا.

وعلى الرغم من الهدوء النسبي في بعض الأوقات، إلا أن التوترات المستمرة بين الأطراف المتحاربة تجعل الوضع في اليمن غير مستقر ومتقلب.

