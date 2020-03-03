اليمين الإسرائيلي يحافظ على تقدمه في انتخابات الكنيست

تظهر نتائج الفرز الأولية للانتخابات الإسرائيلية، استمرار تقدم كتلة اليمين بزعامة حزب “الليكود” اليميني، برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

لكن النتائج تبرز أيضا استمرار أزمة تشكيل الحكومة، حيث لا يتوفر الأغلبية القانونية المطلوبة لأي كتلة لتشكيل الحكومة.

فبعد فرز 80.7% من الأصوات تبين حصول معسكر اليمين على 60 مقعدا، وهو أقل بمقعد واحد، مما هو مطلوب لتشكيل الحكومة.

وطبقا للقانون الإسرائيلي فإن تشكيل الحكومة يتطلب 61 مقعدا من مقاعد الكنيست الإسرائيلي الـ120.

وأشارت النتائج التي نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة “هآرتس” العبرية إلى حصول “الليكود” على 36 مقعدا بينما يحصل حزب “أزرق أبيض” برئاسة بيني غانتس على 31 مقعدا.

وتحقق القائمة العربية، وهي تحالف 4 أحزاب عربية، على قفزة كبيرة بحصولها على 15 مقعدا بعد أن كانت 13 مقعدا بالكنيست السابق.

وطبقا للنتائج فإن حزب “شاس” اليميني يحصل على 10 مقاعد وحزب “يهودوت هتوراه” اليميني على 8 مقاعد وتحالف “العمل -جيشر-ميرتس” الوسطي على 7 مقاعد، وحزب”إسرائيل بيتنا” اليميني برئاسة أفيغدور ليبرمان على 7 مقاعد، وتحالف” يمينا” اليميني على 6 مقاعد. (الأناضول)