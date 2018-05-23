اليوم.. السيسي يستقبل العاهل الأردني

عاهل الأردني يقوم بزيارة للقاهرة لمدة يوم واحد فقط

يستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، العاهل الأردني ملك عبد الله الثاني بن الحسين في زيارة رسمية إلى العاصمة المصرية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن العاهل الأردني يقوم بزيارة للقاهرة لمدة يوم واحد فقط.

وتأتي هذه الزيارة بعد تصاعد التوتر في المنطقة إثر سقوط عشرات الشهداء الفلسطينيين وآلاف المصابين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي، ضمن احتجاجات ضد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإحياء لذكرى النكبة.

وكانت الزيارة الأخير للعاهل الأردني إلى القاهرة في مايو/أيار الماضي، تناولت "الجهود العربية لكسر الجمود القائم في عملية السلام في الشرق الأوسط".