اليوم الـ 21: روسيا تدمر 128 منشأة عسكرية أوكرانية وكييف تتحدث عن خسائر المهاجمين

يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في العمق الاوكراني لليوم الـ21، وسط تصعيد الغرب مساعيه لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا واستمراره في تقديم دعم لحكومة كييف، وادعت الأركان الأوكرانية إن روسيا فقدت ما يصل إلى 40 في المائة من الوحدات التي أرسلتها إلى أوكرانيا

128 منشأة اوكرانية خارج الخدمة اليوم الـ 21

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها أخرجت 128 منشأة عسكرية عن الخدمة في أوكرانيا، ودمرت 7 مستودعات للأسلحة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الروسية إيغور كوناشينكوف في إفادة صحفية إن الأهداف التي تمت إصابتها، تشمل أيضا منظمومة Buk-M1 للدفاع الجوي وأخرى من طراز Osa، إضافة إلى 4 محطات رادار و4 مراكز قيادة و68 موقعا لتمركزالمعدات العسكرية.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في مقاطعة تشيرنيهيف وأخرى من طراز "ميغ-29" في منطقة نوفايا بيكوفكا، بالإضافة إلى 4 طائرات مسيرة.

ووفق المسؤول الروسي فقد بلغ إجمالي المعدات العسكرية الأوكرانية التي تم تدميرها منذ بداية العملية 111 طائرة، و68 مروحية، و160 طائرة مسيرة، و159 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و1353 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، و129 راجمة صواريخ و493 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و1096 مركبة عسكرية خاصة.

اوكرانيا : روسيا منيت بخسائر ضخمة

من جانبها قالت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأربعاء) إن روسيا فقدت ما يصل إلى 40 في المائة من الوحدات التي أرسلتها إلى أوكرانيا عندما غزت موسكو جارتها في فبراير (شباط)، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

وتم تدمير القوات بالكامل أو فقدت قدراتها القتالية، وفقاً للنشرة اليومية، التي لم تقدم أرقاماً ملموسة. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل. وظلت المنطقة المحيطة بمدينة ماريوبول المحاصرة تواجه أخطر الأوضاع.

وقالت السلطات الأوكرانية إن نحو 20 ألف شخص من ماريوبول المطلة على بحر آزوف تمكنوا من الوصول إلى بر الأمان أمس (الثلاثاء). وتمكن ما يقرب من 30 ألف مدني في جميع أنحاء البلاد من مغادرة المناطق المهددة أمس، لكن طابوراً يحمل إمدادات الإغاثة إلى ماريوبول لا يزال يعرقله الجنود الروس، حسبما قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.