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اليونانيون يحرقون العلم الاسرائيلي ويهاجمون فريق "هبوعيل القدس"

تاريخ النشر: 16 نيسان / أبريل 2023 - 07:49
حرق العلم الاسرائيلي تكرر في أكثر من مناسبة في العاصمة أثينا، خلال مباريات كرة السلة (أ ف ب)
حرق العلم الاسرائيلي تكرر في أكثر من مناسبة في العاصمة أثينا، خلال مباريات كرة السلة (أ ف ب)

البوابة - تحولت قاعة "آنو ليوزيا" الأولمبية، التي شهدت مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، بين ناديي "أيك أثينا" اليوناني و"هبوعيل القدس" الإسرائيلي، إلى ساحة معركة، عندما أقدمت جماهير الفريق اليوناني على حرق العلم الإسرائيلي، ومحاولة اقتحام المدرجات التي يتواجد في الجمهور الاسرائيلي أكثر من مرة.

وكاد حكام المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، ومسؤولو الأمن أن يوقفوا المباراة في أكثر من مناسبة، كما تابعت السفارة الاسرائيلية في أثينا، الموقف وكانت على اتصال مستمر بالشرطة اليونانية، لضمان حماية وأمن المشجعين الاسرائيليين.

ورفع مشجعو "أيك أثينا" الأعلام الفلسطينية، في وجه الفريق الاسرائيلي ومشجعيه، كما قاموا بإلقاء الفضلات عليهم، في خطوة وصفها "هبوعيل القدس" في بيان أصدره عقب الأحداث،  بالهجوم الإرهابي على مشجعيه.

وتنازل حكام اللقاء ومسؤولو الأمن، عن إيقاف المباراة، خشية من تدهور الامور في الملعب بصورة أكبر، وخروجها عن السيطرة، وصولا لوقوع اقتتال عنيف بين الجماهير اليونانية والاسرائيلية.

ورغم كل الإحتياطات الأمنية، إلا أن المباراة توقفت مرتين خلال الشوط الأول، كما تأخر انطلاق الشوط الثاني، قبل استمرار المباراة التي فاز فيها الفريق اليوناني بنتيجة 94-78.

يشار إلى أن حرق العلم الاسرائيلي، في العاصمة اليونانية تكرر أكثر من مرة خلال مباريات كرة السلة، حيث أقدم مشجعون يونانيون في كانون الأول/ ديسمبر 2019، على حرق العلم الاسرائيلي ورفع صور للأسير مروان البرغوثي، أثناء إحدى مباريات "السلة".

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