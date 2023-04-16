اليونانيون يحرقون العلم الاسرائيلي ويهاجمون فريق "هبوعيل القدس"

البوابة - تحولت قاعة "آنو ليوزيا" الأولمبية، التي شهدت مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة السلة، بين ناديي "أيك أثينا" اليوناني و"هبوعيل القدس" الإسرائيلي، إلى ساحة معركة، عندما أقدمت جماهير الفريق اليوناني على حرق العلم الإسرائيلي، ومحاولة اقتحام المدرجات التي يتواجد في الجمهور الاسرائيلي أكثر من مرة.

وكاد حكام المباراة التي أقيمت يوم الأربعاء الماضي، ومسؤولو الأمن أن يوقفوا المباراة في أكثر من مناسبة، كما تابعت السفارة الاسرائيلية في أثينا، الموقف وكانت على اتصال مستمر بالشرطة اليونانية، لضمان حماية وأمن المشجعين الاسرائيليين.

ورفع مشجعو "أيك أثينا" الأعلام الفلسطينية، في وجه الفريق الاسرائيلي ومشجعيه، كما قاموا بإلقاء الفضلات عليهم، في خطوة وصفها "هبوعيل القدس" في بيان أصدره عقب الأحداث، بالهجوم الإرهابي على مشجعيه.

الإعلام العبري:

أجواء مشحونة خلال مباراة فريق نادي آيك أثينا اليوناني وهيبو عيل أورشليم خلا مباراة لكرة السلة.🤗

حيث قام مشجعو آيك أثينا اليوناني بحرق العلم الصهيوني وإلقاء الحجارة والألعاب النارية على مشجعي أورشليم ورفعوا لافتات كتب عليها "#القدس عاصمة #فلسطين💪#فريق_مجاهدون pic.twitter.com/qHVevaVlPR — آية العاروري (@ayah_arori) April 12, 2023

وتنازل حكام اللقاء ومسؤولو الأمن، عن إيقاف المباراة، خشية من تدهور الامور في الملعب بصورة أكبر، وخروجها عن السيطرة، وصولا لوقوع اقتتال عنيف بين الجماهير اليونانية والاسرائيلية.

ورغم كل الإحتياطات الأمنية، إلا أن المباراة توقفت مرتين خلال الشوط الأول، كما تأخر انطلاق الشوط الثاني، قبل استمرار المباراة التي فاز فيها الفريق اليوناني بنتيجة 94-78.

مشجعون يونانيون يحرقون العلم "الإسرائيلي" خلال مباراة ضد فريق "هبوعيل القدس" في أثينا ويرفعون علم #فلسطين.. pic.twitter.com/OhjL1PXAJy — قناة راجعين Rajeen TV (@rajeentv) April 12, 2023

يشار إلى أن حرق العلم الاسرائيلي، في العاصمة اليونانية تكرر أكثر من مرة خلال مباريات كرة السلة، حيث أقدم مشجعون يونانيون في كانون الأول/ ديسمبر 2019، على حرق العلم الاسرائيلي ورفع صور للأسير مروان البرغوثي، أثناء إحدى مباريات "السلة".