اليونان تزود أوكرانيا بكميات "هائلة" من الأسلحة

قررت اليونان تزويد كييف بكميات "هائلة" من الاسلحة من مختلف الأنواع، وقد تم نقلها فعليا او هي على وشك ان تنقل الى أوكرانيا، في وقت اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير أن تسليم الغرب الأسلحة إلى هذا البلد يهدف إلى "إطالة النزاع".

ونقل موقع "بورز جي آر" عن مصادر قولها ان الحكومة اليونانية نقلت أو على وشك نقل "كمية غير معقولة" من الأسلحة والذخيرة إلى كييف.

وبحسب الموقع اليوناني، تشمل القائمة 122 عربة مشاة مصفحة مع جميع ذخيرة المدافع الرشاشة، 15 ألف قذيفة 73 ملم، 2.1 ألف صاروخ 122 ملم. 20 ألف بندقية هجومية، 3.2 مليون طلقة 7.62 ملم، 60 منظومة دفاع جوي محمولة، 17 ألف قذيفة مدفعية عيار 155 ملم، 1.1 وألف قذيفة مضادة للدبابات.

سيتم نقل الأسلحة والذخيرة بوساطة ست طائرات نقل يونانية من طراز "سي 130"، وعشر طائرات نقل كندية وخمس طائرات نقل من نيوزيلندا، في حين سيتم تسليم المدرعات إلى ميناء ألكسندروبوليس على متن سفن نقل يونانية وحليفة.

وتخفي الحكومة اليونانية الأسلحة والكميات التي أرسلتها أو تخطط لإرسالها إلى أوكرانيا.

وفي 27 فبراير، أرسلت اليونان 40 طنا من المعدات "الدفاعية" عبر بولندا إلى أوكرانيا على متن طائرتين من طراز "أس 130". بعد ذلك، صرحت الحكومة اليونانية عدة مرات بأنها لا تخطط لإرسال دفعات جديدة من الأسلحة إلى أوكرانيا حتى لا تضعف دفاعاتها.

وعلم اليونانيون عن إرسال شحنات أسلحة جديدة من سياسيين أجانب، مثل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن والمستشار الألماني أولاف شولتس. بعد ذلك، أقر وزير الدفاع الوطني اليوناني نيكوس باناجيوتوبولوس بتزويدها بأسلحة جديدة.

"إطالة النزاع"

وجاء تقرير الموقع اليوناني غداة تهديد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بضرب أهداف جديدة في حال سلّم الغرب صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا، مشيرا إلى أن تسليم الأسلحة إلى كييف يهدف إلى "إطالة النزاع".

وحذر بوتين بأنه في حال تسليم أوكرانيا صواريخ بعيدة المدى "عندها سنستخلص النتائج المناسبة ونستخدم أسلحتنا.. لضرب مواقع لم نستهدفها حتى الآن"، بحسب ما جاء في مقتطفات من مقابلة تبثها شبكة "روسيا 1" التلفزيونية، الأحد.

ولم يحدد بوتين المدى الذي سيدفع موسكو إلى التحرك ولا الأهداف التي قد يتم استهدافها.

وصدرت هذه التصريحات بعد أيام على إعلان الولايات المتحدة قرارها تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ متعددة بعيدة المدى يمكن أن تصيب أهدافا على بعد حوالي ثمانين كلم.

ويشير الخبراء العسكريون إلى أن هذا المدى أبعد بقليل من مدى المنظومات الروسية المماثلة، ما سيسمح لكييف بضرب المدفعية الروسية مع البقاء خارج مرمى نيرانها.

غير أن الرئيس الأميركي، جو بايدن، استبعد، الإثنين، تسليم أوكرانيا قاذفات صواريخ قادرة على بلوغ روسيا رغم المطالب المتكررة من كييف.

واعتبر بوتين أن "لا جديد" في الوقت الحاضر بالنسبة للأسلحة الأميركية المرسلة إلى كييف، مضيفا أن القوات الأوكرانية تملك حاليا "أنظمة مماثلة من صنع سوفياتي أو روسي مثل صواريخ غراد وسميرتش".

وتابع أن مدى الصواريخ "لا يتوقف على المنظومة نفسها، بل على الصواريخ المستخدمة" مضيفا "ما نسمعه ونفهمه اليوم أن الأمر يتعلق بصواريخ يتراوح مداها بين 45 و70 كلم" في إشارة إلى صواريخ هيمار الأميركية.

واعتبر بوتين أن عمليات تسليم الأسلحة إلى كييف "هدفها الوحيد إطالة النزاع المسلح بأكبر قدر ممكن".