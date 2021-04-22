اليونان تعلن عن عودة السياحة بحلول 15 مايو المقبل

أعلن رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس عن عودة صناعة السياحة في البلاد بحلول 15 مايو المقبل، عندما يتم رفع الحظر المفروض على السفر بين المناطق المختلفة في البلاد.

وفي كلمة متلفزة، قال ميتسوتاكيس إنه "سيتم السماح للمطاعم والمقاهي بإعادة فتح المرافق الخارجية منها بدءا من 3 مايو".

وستبقى القيود التي كان العديد منها ساري المفعول منذ أوائل نوفمبر، مستمرة خلال عيد الفصح الأرثوذكسي في 2 مايو.

وبالرغم من إجراءات الإغلاق، كافحت اليونان لاحتواء زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا التي بدأت أواخر يناير.

ووصل إجمالي عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في اليونان إلى 9713. (أسوشيتد برس)