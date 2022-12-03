اليونان: خروج قطار عن مساره يحمل معدات عسكرية أمريكية

أثار حادث خروج قطار يحمل معدات عسكرية للجيش الأمريكي عن القضبان شمالي اليونان، قلق سكان منطقة ميناء ألكسندروبوليس، القريبة من مكان وقوع الحادث.

وأفادت وسائل إعلام، بأن أكثر ما يثير قلق السكان المحليين، الذين يراقبون باستمرار عمليات نقل المعدات العسكرية في منطقتهم، الحاويات المغلقة التي تحمل تلك المعدات، وتمر من وسط مناطقهم المكتظة بالسكان في ألكسندروبوليس.

وقام عدد من أعضاء وشباب الحزب الشيوعي اليوناني، عقب وقوع الحادث، بتنظيم احتجاج رمزي في المكان

وقال الحزب الشيوعي على بوابته الإلكترونية: "وقع الحادث صباح أمس الجمعة،

وذكر الحزب الشيوعي اليوناني على موقعه الإلكتروني: "القطار خرج عن القضبان خارج ميناء بالقرب من المحطة، صباح أمس الجمعة".

وقال الموقع: "هرعت قوات الأمن لمكان الحادث، حيث تم استدعاء رافعات ومعدات أخرى لإعادة القطار إلى مساره".

وأكد الموقع، أن القطار كان يحمل دبابات ومدرعات وحاويات تم تفريغها أخيرا في الميناء، تابعة للجيش الأمريكي لإرسالها إلى قوات الناتو.

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن ميناء ألكسندروبوليس، يتم استخدامه من قبل الأمريكيين وحلف شمال الأطلسي (الناتو) لنقل الأسلحة إلى أوكرانيا.