امطار غزيرة تودي بحياة 7 ايطاليين

لقي 7 اشخاص حتفهم نتيجة أمطار غزيرة ضربت وسط إيطاليا من ليل الخميس حتى صباح الجمعة، حيث ضربت عاصفة مطرية مقاطعة أنكونا الميناء المطلّ على البحر الأدرياتيكي ومنطقة أومبريا المجاورة.

واعلن جهاز الدفاع المدني الإيطالي ان الحصيلة الاولية 7 قتلى كما فُقد أثر ثلاثة أشخاص آخرين بينهم طفل يبلغ ستة أعوام كان مع والدته في السيارة. حيث عناصر الإطفاء الأمّ لكن قوة تيار المياه جرفت الطفل

في مقاطعة أنكونا، حُرمت مناطق كثيرة من التيار الكهربائي وخطوط الاتصالات وأغلقت المدارس أبوابها الجمعة في المناطق الأكثر تضررًا.

وبحسب صحيفة "كورييري ديلا سيرا"، فإن نحو 400 ملم من الأمطار هطلت مساء الخميس خلال ساعتين، وهي كمية تتساقط عادة خلال ستة أشهر في هذه المنطقة.