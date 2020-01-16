امطار غزيرة تساند رجال الاطفاء في استراليا

استبشر رجال الإطفاء في استراليا بهطول الأمطار التي نزلت بغزارة يوم الخميس 16 يناير-كانون الثاني 2020، والتي من شأنها أن تساعدهم في إخماد حرائق الغابات المستمرة في المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وذكر أن هذه الحرائق تسببت فى مقتل 28 شخصا وفي نفوق أكثر من مليار حيوان. والملاحظ اليوم أن الجهات المحلية بدأت تستفيد من سقوط الأمطار.

وقال مكتب الأرصاد الجوية عبر حسابه على تويتر: "الأمطار في طريقها إلى استراليا، هناك تحذيرات شديدة من العواصف الرعدية في شرق نيو ساوث ويلز مع توقع استمرار العواصف حتى الليل".

كما حذرت السلطات من انزلاقات أرضية محتملة وفيضانات عارمة وتدفق المياه الملوثة بالرماد إلى أنظمة الأنهار.

وأعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون أن حكومته استدعت ثلاثة آلاف جندي في الاحتياط للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات التي تلتهم أنحاء واسعة من القارة، في تعبئة غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

ومنذ أشهر يساهم الجيش الأسترالي في جهود مكافحة الحرائق من خلال قيامه بعمليات استطلاع جوي ورسم خرائط وبحث وإنقاذ ودعم لوجستي وجوي، وقد سبق له وأن نشر ألفي عسكري في إطار هذه الجهود.

ومنذ بداية موسم الحرائق في أيلول/سبتمبر 2020، لقي 23 شخصا مصرعهم، حسب رئيس الوزراء الاسترالي.



وقد فقد عشرات آخرون ودمر أكثر من 1300 منزل. وأتت الحرائق على اراض تعادل مساحتها ضعف مساحة بلجيكا.



وذكرت السلطات يوم السبت 4 يناير 2020 أن الحرائق دمرت أيضا الحياة البرية وكذكلك محمية فليندرز تشيز بالكامل تقريبا في جزيرة الكنغر التي تضم هذا الحيوان وحيوان الكوالا.



وفي منتجع مالاكوتا قامت البحرية الاسترالية بإجلاء ألف شخص من السكان والسياح طوقتهم الحرائق ولجأ بعضهم إلى الواجهة البحرية منذ ليلة رأس السنة لحماية أنفسهم.

ووصلت واحدة من سفينتين عسكريتين تم استئجارهما لعمليات الإنقاذ، إلى ملبورن يوم السبت 4 يناير 2020.