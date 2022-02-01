امنستي: اسرائيل نظام فصل عنصري واضطهاد ويجب محاسبتها

اكدت منظمة العفو الدولية على أنه "ينبغي مساءلة السلطات الإسرائيلية على ارتكاب جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين"، وذلك في تقريرها الرسمي الذي اعلنت عنه خلال مؤتمر صحفي في فندق "السانت جورج" في مدينة القدس المحتلة.

اسرائيل نظام فصل عنصري

وجاء تقرير المنظمة الدولية بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين"، وقالت امنستي : "ندعو السلطات الإسرائيلية إلى "محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات ولكن نعلم ان لدى إسرائيل تاريخ وسجل ضعيف في محاسبة المسؤولين ولذلك ندعو المؤسسات الدولية الى العمل ومن بينها محكمة الجنايات الدولية".

My latest for @tribunemagazine on @amnesty's Israeli apartheid report;



"(the) report will be a useful tool in calling out the Israeli regime for what it is, but seismic shifts are still needed in the higher echelons of global political establishments..."https://t.co/YJTxVcXcka — Dr. Yara Hawari د. يارا هواري (@yarahawari) February 1, 2022

اسرائيل نظام اضطهاد وهيمنه

وفي تقرير جديد "دامغ" لها، أكدت منظمة العفو الدولية أن "تحقيقها يكشف بالتفصيل كيف أن إسرائيل تفرض نظام اضطهاد وهيمنة على الشعب الفلسطيني أينما تملك السيطرة على حقوقه، وهذا يشمل الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن اللاجئين النازحين في بلدان أخرى".

Our press conference on our new landmark report is live now. Watch here: https://t.co/0TzSbfGlWl — Amnesty International (@amnesty) February 1, 2022

وأوضحت المنظمة أن "التقرير الشامل بعنوان "نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام قاس يقوم على الهيمنة وجريمة ضد الإنسانية"، يوثق كيف أن عمليات الاستيلاء الهائلة على الأراضي والممتلكات الفلسطينية، وأعمال القتل غير المشروعة، والنقل القسري، والقيود الشديدة على حرية التنقل، وحرمان الفلسطينيين من حقوق المواطنة والجنسية تشكل كلها أجزاءً من نظام يرقى إلى مستوى الفصل العنصري بموجب القانون الدولي. ويتم الحفاظ على هذا النظام بفعل الانتهاكات التي تَبَيّن لمنظمة العفو الدولية أنها تشكل فصلاً عنصرياً وجريمة ضد الإنسانية كما هي معرفة في نظام روما الأساسي والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها (اتفاقية الفصل العنصري)".

دعوة للتحقيق مع اسرائيل

ودعت منظمة العفو الدولية المحكمة الجنائية الدولية إلى "النظر في جريمة الفصل العنصري في سياق تحقيقاتها الحالية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما تناشد جميع الدول بممارسة الولاية القضائية الشاملة وتقديم مرتكبي جرائم الفصل العنصري إلى العدالة".

وبحسب الإعلام الإسرائيلي، كانت منظمة العفو الدولية قد طلبت الاجتماع بوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد قبل صدور التقرير لمناقشة نتائج البحث، لكن طلبها قوبل بالرفض.

حماس ترحب

حبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية “أمنستي” يصف الممارسات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين بأنها نظام فصل عنصري، ويطبق سياسة “الأبارتهايد” في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة.

We must stand against Israel’s apartheid so that Palestinians can live with dignity and equal rights. Governments around the world can be on the right side of history by acknowledging and challenging this cruel system of domination.



Join our call.https://t.co/z1s3Y8vpUK — Amnesty International (@amnesty) February 1, 2022

وأكد هشام قاسم رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس- إقليم الخارج في تصريح صحفي، أن تقرير أمنستي التزم بمبادئ المهنية الموضوعية، وعرض الحقائق الميدانية كما هي، ويعبر عن بشاعة الممارسات الاحتلالية ضد الشعب الفلسطيني على الأصعدة كافة.

وأضاف، بجانب الحصار الظالم الذي يواصل الاحتلال فرضه على قطاع غزة، ويدخل عامه السابع عشر هذه الأيام، ما يمثل جريمة حرب ضد الإنسانية، فضلا عما تشهده القدس المحتلة من سياسة تهويد قائمة على قدم وساق، في انتهاك سافر للحقوق الدينية للمسلمين والمسيحيين، من خلال تدنيس مقدساتهم، وسط استمرار سياسات الأسرلة والتمييز ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948.

واعتبر قاسم تقرير أمنستي الحالي جزءًا أساسيا ومفصليا في الجهود الدولية والقانونية الساعية إلى إنصاف شعبنا الفلسطيني الذي يواجه آخر احتلال عنصري بشع على وجه الأرض، في مسعى قانوني لرفع الظلم الإسرائيلي عنه.

وأكد أن الحملة الإسرائيلية ضد المنظمة وتقريرها جهدا آخر يضاف إلى عنصرية الاحتلال اللاإنسانية، من خلال سعيه لشطب الحقيقة، ومحو الحقائق، و تغييبها عن الرأي العام العالمي.