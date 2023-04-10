اميركا تبحث عن مسربي الوثائق السرية

تبحث السلطات الامنية الاميركية عن مصدر تسريب وثائق عسكرية ومخابراتية فضحت تفاصيل سرية مهمة تتعلق بخطط اوكرانيا في الهجوم المضاد على القوات الروسية بالاضافة الى معلومات عن مشاركة جهاز الموساد الاسرائيلي وتحريضه على التظاهر ضد بنيامين نتنياهو

ويشتبه المسؤولون في واشنطن وقوف اشخاص داخل الولايات المتحدة يقفون وراء عملية التسريب الجديدة من دون الاشتراط ان يكون الفاعلون مؤيدون لروسيا وموقفها

وظهرت عشرات الوثائق على الشبكة العنكبوتية ممهورة بـ سري للغاية تحدثت عن سياسة اميركا في الشرق الاوسط واوكرانيا والكوريتين ولم يخف البنتاغون قلقه من هذا التسريب

ويشير جزء من الوثائق الى تفاصيل التدريب والمعدات التي يجري توفيرها لأوكرانيا، التي تجمع عشرات الألوية الجديدة لشن هجوم يمكن أن يبدأ في غضون أسابيع قالت اميركا انه سيكون في الربيع ، كما تفضح الوثائق "متى ستكون الألوية جاهزة، وتسجل جميع الدبابات والعربات المدرعة وقطع المدفعية التي يوفرها الغرب لاوكرانيا"

ويضع المراقبون تلك التسريبات بانها الاخطر على الساحة الامنية بالنسبة لاميركا منذ تسريبات موقع "ويكيليكس"، في عام 2013 والتي فضحت السياسة الاميركية في العالم خاصة وانها تزامنت مع انطلاق الربيع العربي والتدخلات الاميركية في البلدان التي شهدت ثورات ضد الانظمة الحاكمة