اميركا تتهم انقرة بتجنيد الاطفال

رفضت تركيا قرار الولايات المتحدة الأمريكية، إدراج أنقرة على قائمة الدول التي تجند الأطفال في الصراعات والنزاعات المسلحة.

وخلال بيان لها، مساء الجمعة، نددت وزارة الخارجية التركية، بصدور قرار أمريكي يدرجها على قائمة “الدول التي تمارس تجنيد الأطفال”. من خلال تقرير سمي “بالإتجار بالبشر لعام 2021”.

واعتبرت أنقرة أن القرار الأمريكي “مثال صارخ على النفاق وازدواجية المعايير، إذ أن الولايات المتحدة تساعد علنا وتقدم الأسلحة لجماعات كردية مسلحة مثل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب، التي تجند الأطفال قسرا”.

وأضافت: “من المشين أن القائمة لم تتضمن الجماعات المسلحة الكردية، التي تخوض تمردا ضد تركيا منذ أكثر من 40 عاما”.

ونشرت وزارة الخارجية الأمريكية الخميس تقرير “الاتجار بالبشر عام 2021” أفادت فيه أن “تركيا تقدم دعما ملموسا لفرقة السلطان مراد في سوريا، وهي فصيل للمعارضة المسلحة تؤيده أنقرة وتقول الخارجية الأمريكية إنه يجند ويسخر الأطفال في القتال”.

وهذه المرة الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة دولة حليفة على هذه القائمة، الأمر الذي من شأنه أن يعمق التوتر بين الطرفين.