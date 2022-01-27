اميركا تحذر رعاياها من السفر الى الامارات

في خطوة نادرة، اعقبت على ما يبدو الاعتداءات الحوثية على دولة الامارات والتي اسفرت عن مقتل 3 اشخاص، دعت الولايات المتحدة الاميركية رعاياها الى اعادة النظر في قراراتهم للسفر الى الدولة الخليجية، على الرغم من الاعلان في وقت سابق بمساهمتها في صد غارات صاروخية على الامارات العربية المتحدة

اميركا تخشى من الهجمات الحوثية

وقالت الخارجية الأميركية في بيان إن "احتمال وقوع هجمات تؤثر على المواطنين الأميركيين ومصالحهم في الخليج وشبه الجزيرة العربية تظل مصدر قلق خطير ومستمر".

وأشار البيان إلى أن "الجماعات المتمردة العاملة في اليمن أعلنت نيتها مهاجمة الدول المجاورة، بما في ذلك الإمارات، باستخدام الصواريخ والطائرات بدون طيار".

وأكد أن "الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة مؤخرا استهدفت مناطق مأهولة بالسكان وبنى تحتية مدنية".

الخارجية الاميركية ترفع مستوى التحذير من السفر الى #الامارات بسبب كوفيد 19 وتهديد الهجمات بالصواريخ والمسيرات. — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) January 27, 2022

كورونا والحوثيين

وكانت وزارة الخارجية الأميركية نصحت الاثنين الماضي مواطنيها بعدم السفر إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب انتشار فيروس كورونا.

وشكّل هجوم الأسبوع الماضي، الذي جاء على خلفية دورها في حرب اليمن، صدمة في الإمارات، الدولة الثرية التي تعتمد على الاستثمارات الأجنبية. وكان هذا أول هجوم دامٍ على الأراضي الإماراتية تعلن عنه أبوظبي ويتبناه الحوثيون.

وهدد الحوثيون بتنفيذ هجمات أخرى، داعين المدنيين في الإمارات إلى الابتعاد عن "المنشآت الحيوية".