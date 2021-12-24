اميركا ترفع القيود عن 8 دول

اعلنت الولايات المتحدة لاميركية انها سترفع في 31 ديسمبر/ كانون الأول القيود التي فرضتها على الرحلات من 8 دول إفريقية للحد من تفشي المتحورة أوميكرون

قيود اميركية على 8 دول

وكانت الولايات المتحدة قد منعت الوافدين من جنوب إفريقيا وبوتسوانا وزيمبابوي وناميبيا وليسوتو وإسواتيني وموزمبيق وملاوي من دخول الأراضي الأمريكية، بناء على قرار اتخذ في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، وفق ما ذكر البيت الأبيض بتزمن مع تفشي متحور وميكرون

اسباب رفع قيود عن دو فريقية

وأكدت الحكومة الأمريكية، في بيان أصدره مسؤول كبير في البيت الأبيض، أن قرار رفع القيود يعود إلى “سببين أساسيين”، الأول أن “اللقاحات الحالية تحمي بفاعلية ضد شكل خطير (من كوفيد-19) مرتبط بأوميكرون، وخصوصا بعد جرعة معززة”، والثاني أن “المسافرين الدوليين الوافدين من هذه الدول لن يكون لهم تأثير ملحوظ على عدد الإصابات في الولايات المتحدة” بعد انتشار المتحورة أوميكرون على نطاق واسع فيها.

وتعرضت إدارة الرئيس جو بايدن لانتقادات كثيرة، بسبب فرضها القيود المذكورة فقط على دول إفريقيا الجنوبية، فيما كانت المتحورة الجديدة تتفشى في كل أنحاء العالم.