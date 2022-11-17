اميركا تستجدي عمان لفتح اجواءها امام الطيران الاسرائيلي

وسطت دولة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولين اميركيين كبار للتحدث مع نظراءهم العمانيين لاقناعهم بفتح الاجواء امام الطائرات الاسرائيلية المتجهة الى الشرق الاقصى، حيث سمحت السعودية والامارات والبحرين باستخدام اجواءها امام الطائرات الاسرائيلية، الا ان النقطة الاخيرة المتمثلة بـ الاجواء العمانية ظلت مغلقة

ومن شان اغلاق سلطنة عمان اغلاق اجواءها في وجه الطيران الاسرائيلي ان يمد في مدة الطيران الاسرائيلي المتجه الى الشرق الاقصى ثلاث ساعات على الاقل، حيث لا منفذ الى المحيط الهندي الا من خلال عمان واليمن.

ومؤخرا عقد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان ووزير الخارجية توني بلينكن اجتماعا بوزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي لمناقشة احتمال فتح المجال الجوي العماني أمام الخطوط الجوية الإسرائيلية، حيث تحاول ادارة بايدن اقناع العمانيين بفتح مجالهم الجوي امام الاسرائيليين منذ يوليو الماضي

وتقول تقارير من بينها موقع اكسيوس ان العمانيين طلبو اولا إطلاق حوار استراتيجي بين البلدين يركز على التعليم والتبادل الثقافي والتجارة والاستثمار والطاقة المتجددة ويبدو ان الحوار الاستراتيجي قد بدأ بالفعل حيث استبشر الاميركيين بموافقة العمانيين بعد ذلك بفتح اجواءهم امام الاسرائيليين

يذكر ان المملكة العربية السعودية منحت الإذن لشركات الطيران الإسرائيلية في يوليو الماضي باستخدام مجالها الجوي للرحلات المتجهة شرقا إلى الهند والصين، كما كان السلطان الراحل قابوس بن سعيد قد منح الاسرائيليين اذن لاستخدام المجال الجوي العماني عندما استقبل رئيس الحكومة حينها بنيامين نتنياهو عمان في 2018 ، الا ان خليفته السلطان الحالي هيثم بن طارق الغى القرار