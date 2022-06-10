  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. اميركا تستعد لانشاء تحالف (عقوبات) ضد روسيا

اميركا تستعد لانشاء تحالف (عقوبات) ضد روسيا

منشور 10 حزيران / يونيو 2022 - 11:32
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا عن خطط للسعي لتوسيع نطاق الدول التي تفرض قيودا على روسيا
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا عن خطط للسعي لتوسيع نطاق الدول التي تفرض قيودا على روسيا

طرحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، مبادرة لإنشاء تحالف من الدول التي تفرض عقوبات ضد روسيا، على خلفية عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. وقالت يلين خلال مناقشة نظمت على موقع صحيفة "نيويورك تايمز": "برأيي، نحن بحاجة إلى مجموعة كبيرة نسبيا من الدول التي ستوافق على فرض عقوبات ضد روسيا"، مؤكدة ان "إنشاء مثل هذا التحالف ضروري لجعل العقوبات أكثر فعالية على نطاق عالمي".

اقرأ ايضاًبايدن يفرض عقوبات على روسيا ويسلح اوكرانيابايدن يفرض عقوبات على روسيا ويسلح اوكرانيا

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا عن خطط للسعي لتوسيع نطاق الدول التي تفرض قيودا على روسيا بسبب الأحداث الأوكرانية. وفي الوقت نفسه، شددت واشنطن على أنه سيكون هناك "ضغط عقوبات على روسيا بقدر الضرورة"، بما في ذلك من أجل تعزيز موقف كييف على طاولة محادثات السلام مع موسكو.


© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...