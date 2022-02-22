بايدن يفرض عقوبات على روسيا ويسلح اوكرانيا

توعد الرئيس الاميركي جو بايدن بفرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا التي اتهمها بمحاولة ضم لوغانسك ودونيتسك إلى أراضيها.

عقوبات اميركية على روسيا

وقال الرئيس الاميركي "سنفرض عقوبات على روسيا "تذهب أبعد بكثير" من الإجراءات السابقة وتعهد بفرض عقوبات أشد إذا "واصلت روسيا عدوانها". وتستهدف العقوبات، من بين أمور أخرى، البنوك الروسية والديون السيادية.

وقال بايدن إن روسيا أعلنت أنها تقتطع قطعة كبيرة من أوكرانيا وهذه بداية غزو روسي.

وأضاف بايدن أنه سيبدأ فرض عقوبات تتجاوز السابقة كثيرا، وأكد أنه سيدافع عن كل شبر من أراضي حلف شمال الأطلسي

دعم عسكري اميركي غير مسبوق لاكرانيا

وأكد بايدن أن الولايات المتحدة ستواصل مساعداتها الدفاعية لأوكرانيا. وقال "إذا مضت روسيا في طريقها فستتحمل وحدها المسؤولية، وتابع: "سنحكم على روسيا بأفعالها لا بأقوالها، آمل أن تظل الحلول الدبلوماسية ممكنة"، وأكد أن بلاده ستستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة، وأن تلك خطوة ضمن التحركات الدفاعية وليست بنية القتال ضد روسيا وفق تعبيره

وقال بايدن، الثلاثاء، إنّ “الوقت ما زال متاحاً” أمام الدبلوماسية لتجنّب “السيناريو الأسوأ” في أوكرانيا ومنع صراع دموي شامل.

عقوبات اوربية على روسيا



وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء على معاقبة 27 فردا وكيانا روسيا بعد أن اعترفت موسكو بمنطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، إضافة إلى بنوك وقطاع الدفاع وتقييد وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأوروبية.

وسيتعرض جميع أعضاء مجلس الدوما الروسي، مجلس النواب بالبرلمان، لعقوبات الاتحاد الأوروبي والتي تشمل عادة حظر السفر وتجميد الأصول.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي إلى جانب وزير الخارجية الفرنسي خلال اجتماع في باريس “حزمة العقوبات التي وافقت عليها الدول الأعضاء بالإجماع ستؤلم روسيا… ستؤلمها بشدة”.

من جانبها، قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد روسيا إذا واصلت موسكو تكثيف نشاطها العسكري في أوكرانيا.

وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي “الإجراء الذي اتخذناه اليوم هو رد على سلوك روسيا العدواني”.

وأضافت “إذا استمرت روسيا في تصعيد هذه الأزمة التي أوجدتها، فنحن مستعدون لاتخاذ مزيد من الإجراءات ردا على ذلك”، مشددة على ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أقل اعتمادا على روسيا فيما يتعلق بالغاز.

يأتي ذلك فيما ذكرت وكالة تاس للأنباء نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اليوم الثلاثاء أن العقوبات الغربية الجديدة على موسكو غير مشروعة.

ووقع بوتين في وقت سابق مرسوما بالاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين، وهما جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوجانسك الشعبية المعلنتان من جانب واحد، كدولتين صغيرتين مستقلتين في تحد للتحذيرات الغربية من أن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية وستقضي على مفاوضات السلام المستمرة منذ فترة طويلة.