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اميركا تفتح تحقيق بمقتل شيرين ابو عاقلة واسرائيل تحتج

منشور 14 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 09:43
وتعتبر شيرين أبو عاقلة الصحافية رقم 46 من الاعلاميين الفلسطينيين الذين استشهدو على يد قوات إسرائيلية منذ عام 2000
وتعتبر شيرين أبو عاقلة الصحافية رقم 46 من الاعلاميين الفلسطينيين الذين استشهدو على يد قوات إسرائيلية منذ عام 2000

استنكر وزير الحرب الاسرائيلي بيني غانتس قرار وزارة العدل الأمريكية بفتح تحقيق في مقتل الصحفية الفلسطينية الاميركية مراسلة قناة الجزيرة الفضائية شيرين أبو عاقلة واكد رفضه لاي تدخل في الشؤون الداخلية الاسرائيلية 

وقال الوزير الاسرائيلي ان ما جرى بحق شيرين ابو عاقلة خطأ جسيم، "والجيش الإسرائيلي أجرى تحقيقًا مهنيًا ومستقلًا وتم عرض نتائجه على الأمريكيين" وشدد بيني غانتس على رفضه التعاون مع الاميركيين في التحقيق المزمع القيام به وقال  "لن نتعاون مع أي تحقيق خارجي ولن نسمح بالتدخل في الشؤون الداخلية لإسرائيل".

وكانت تقارير اعلامية عبرية افادت مساء امس الاثنين بان وزارة العدل الأميركية أبلغت نظيرتها الإسرائيلية قرارها بفتح تحقيق جنائي في قضية قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة وهي الجريمة التي وقعت في 11 ايار مايو الماضي وقد  قُتلت الصحافية الفلسطينية "شيرين أبو عاقلة" برصاصة إسرائيلية اخترقت رأسها اثناء تغطيتها لاجتياح قوات الاحتلال لمخيم جنين حيث اقرت سلطات الاحتلال بعد تحقيق داخلي بالجريمة بشكل ضمني لكنها ابلغت السلطة الفلسطينية والاميركيين انها لن تعترف علنا بذلك وفق مصادر فلسطينية وفي قناة الجزيرة تحدثت لـ البوابة 

ووفق الخطوة الاميركية فإن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي (FBI) هو من سيقوم بعملية التحقيق، وقد يتم التحقيق مع جنود وضباط إسرائيليين وهي خطوة نادرة الحدوث حسب تقارير اسرائيلية 

وتعتبر شيرين أبو عاقلة الصحافية رقم 46 من الاعلاميين الفلسطينيين الذين استشهدو على يد قوات إسرائيلية منذ عام 2000

 


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