اميركا تقترب من توقيع اتفاق نووي مع ايران وتتشاور مع اسرائيل

في اعقاب الغاء ايران لمطالبها ، واهمها ازالة اسم الحرس الثوري من قائمة الارهاب الاميركية، اعلنت الولايات المتحدة انها تقترب من توقيع الاتفاق النووي مع طهران بالتزامن مع مشاورات مع اسرائيل

ايران تنازلت عن مطالبها

واكدت تقارير اعلامية عبرية ان ايران وليس الولايات المتحدة هي من تخلى وتنازل عن مطالبه، فبالاضافة الى عدم الاصرار عن رفع الحرس الثوري ومرشد الثورية الايرانية من قائمة العقوبات، فقد تراجعت طهران عن مطلب منع مفتشي وكالة الطاقة الذرية م نزيارة المنشآت النووية الايرانية

التشاور مع اسرائيل

في المقابل تتواصل اميركا مع دولة الاحتلال الاسرائيلي بشان تحفظاتها على توقيع الاتفاق وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية نيد برايس إن لبلاده ايضا مخاوف عميقة مشيرا مع ذلك الى انها تعتقد ان العودة الى الاتفاق تصب في مصلحة الامن القومي الأمريكي.

هذا وشدد رئيس الوزراء يائير لابيد أمس على ان إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق النووي مع ايران، وأنها لن تكون ملزمة بمثل هذا الاتفاق.