اميركا تمنح اوكرانيا اسلحة ايرانية صادرتها من الحوثيين

يفكر الجيش الاميركي في تحويل شحنة اسلحة يعتقد بانها ايرانية كانت قد صادرتها وهي في طريقها الى مليشيا الحوثيين في اليمن وتسليمها الى القوات الاوكرانية بالتزامن، اعلنت الولايات المتحدة الاميركية عن ابرام عقود اميركية لشراء قذائف مدفعية من عيار "155 ملم"بقيمة نصف مليار دولار ستقدمها لاوكرانيا

اسلحة ايرانية الى اوكرانيا

وتتضمن الشحنة اسلحة وذخائر تم تهريبها إلى "المتمردين" في اليمن ولكن تم اعتراضها، وفق ما اشار مسؤولين اميركيين

وقالت تقارير اعلامية متطابقة منها صحيفة "وول ستريت جورنال" ان الشحنة المصادرة تحتوي على 5000 بندقية هجومية و1.6 مليون طلقة أسلحة خفيفة وعدد من الصواريخ المضادة للدبابات وأكثر من 7000 عبوة ناسفة واكدت الصحيفة نقلا عن مصادرها ان النقاشات دائرة بشأن تسليم تلك الشحنة الى القوات الاوكرانية التي تستهلك الكثير من الاسلحة والذخائر في الحرب التي تخوضها ضد روسيا حسب ما اكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الذي تحدث عن اصرار بلاده على تقديم أكبر قدر ممكن من الأسلحة والذخائر في أسرع وقت ممكن".

وتقدم ايران دعما غير محدود للمليشيا الحوثية التي تستولي على الحكم في اليمن بالاضافة الى تقديم خبراتها العسكرية خاصة في مجال الطائرات المسيرة التي قصفت السعودية والامارات عدة مرات خلال الاشهر الماضية

ووضعت الحرب اوزارها وفق هدنة مؤقتة تم تمديدها مؤخرا ، فيما تستمر القوات الدولية في مصادرة اسلحة وذخائر ايرانية متجهه الى السواحل اليمنية

قذائف مدفعية من عيار "155 ملم"

والاربعاء اعلنت الولايات المتّحدة ابرام عقوداً تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار لشراء قذائف مدفعية من عيار "155 ملم" لحساب أوكرانيا، وكشفت البنتاغون، إنّ العقود مع شركتي "نورثروب غرومان" و"غلوبال ميليتاري بروداكتس" أبرمت في نهاية يناير/كانون الثاني وبلغت قيمتها الإجمالية 552 مليون دولار.

وتحدث وزير الدفاع الاميركي هو لويد أوستن عن استهلاك القوات الاوكرانية لكميات كبيرة من الاسلحة والذخائر، واضطرت الدول الغربية لسحب كميات ضخمة من المخزونات المخصّصة لقواتها بهدف مساعدة كييف في التصدّي للعملية الروسية.