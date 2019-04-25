اميركا قتلت 1600 مدني سوري في الرقة خلال عام

كشفت منظمة العفو الدولية ومجموعة (إيروورز) لمراقبة الهجمات الجوية، اليوم الخميس، أن التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "دعش"، وخلال الحملة على محافظة الرقة السورية عام 2017؛ تسبب في مقتل أكثر من 1600 مدني

وقالت العفو الدولية ومجموعة (إيروورز)، وهي منظمة مقرها لندن تأسست عام 2014 لمراقبة تأثير الحملة التي تقودها الولايات المتحدة على "داعش"؛ إنهما أجرتا أبحاثا لمدة 18 شهرا بشأن الضحايا المدنيين، من ضمنها شهران على الأرض في الرقة.

وبحسب التقرير الذي صدر عن المنظمتين؛ "ما خلصنا إليه بعد كل ذلك هو أن الهجوم العسكري الذي شنه التحالف بقيادة الولايات المتحدة تسبب بشكل مباشر في مقتل أكثر من 1600 مدني في الرقة".

وأضاف التقرير، "الحالات التي وثقتاها تصل على الأرجح إلى حد انتهاك القانون الدولي الإنساني"، ودعتا الدول الأعضاء في التحالف إلى تشكيل صندوق لتعويض الضحايا وأسرهم.

وفي السياق؛ أقر التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان له، اليوم الخميس، بمقتل 1291 مدنيا منذ آب عام 2014، خلال عملية محاربة "داعش" في سوريا والعراق، في حين تشير إحصائيات الشبكات الحقوقية إلى أضعاف هذا الرقم.

المصدر: وكالات