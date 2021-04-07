اميركا مستعدة لرفع العقوبات عن ايران ونتنياهو يعتبرها "قشرة ثوم"

اكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن الولايات المتحدة مستعدة لرفع العقوبات المفروضة على إيران لاستئناف الامتثال المتبادل للاتفاق النووي لعام 2015.

وقال برايس خلال إفادة صحفية يومية: "نحن على استعداد لرفع العقوبات التي تتعارض مع خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي لعام 2015)".

الرد الايراني

بدوره، اعتبر عباس عراقجي، نائب وزير الخارجية الإيراني، أن محادثات الثلاثاء في فيينا كانت بناءة، لكنه رفض أي مقترح بتحرير مليار دولار من أموال إيران المجمدة مقابل خفض نسبة تخصيب اليورانيوم.

في مقابلة مع التلفزيون الإيراني، قال عباس عراقجي، مساعد وزير الخارجية، إن #إيران لن تجري أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وستتحدث فقط مع أعضاء الاتفاق النووي. وأضاف أنه ليست هناك حاجة لخارطة طريق، بل يتعين على الولايات المتحدة إلغاء جميع العقوبات. — إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) April 2, 2021

اسرائيل تعلق على التصريحات الاميركية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الاتفاقية النووية تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، مضيفا: "سلاح يهددنا بالإبادة، لن تلزمنا بتاتا".

وفي كلمة له خلال المراسم الرسمية لإحياء ذكرى ضحايا الهولوكوست، اعتبر نتنياهو أن الاتفاقية النووية تمهد الطريق أمام إيران لامتلاك سلاح نووي، مضيفا: "سلاح يهددنا بالإبادة، لن تلزمنا بتاتا".

وأضاف: "الاتفاق النووي مع إيران الذي سمح لها بالمضي قدما نحو تطوير ترسانة من القنابل النووية مطروح مرة أخرى على الطاولة ولكن التاريخ علمنا بأن اتفاقات مع أنظمة مثل النظام الإيراني لا تساوي قشرة ثوم".

الاتفاق النووي مع إيران الذي سمح لها بالمضي قدما نحو تطوير ترسانة من القنابل النووية مطروح مرة أخرى على الطاولة ولكن التاريخ علمنا بأن اتفاقات مع أنظمة مثل النظام الإيراني لا تساوي قشرة ثوم. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) April 7, 2021

مشاورات اميركية ايرانية

وقال برايس إن الفريق الأمريكي في فيينا "أجرى مشاورات بشأن إيران مع حلفائنا الأوروبيين وأيضا مع ممثلي الصين وروسيا"، معتبرا أن المحادثات النووية مع إيران ستكون صعبة لعدة أسباب، ومن بينها الافتقار إلى الثقة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأضاف المتحدث أنه "لن تكون هناك إيماءات أحادية الجانب، لأن الولايات المتحدة تفضل صيغة الامتثال من أجل الامتثال.

يحضر وفد أمريكي اجتماعا شخصيا لأعضاء خطة العمل المشتركة الشاملة في فيينا لمناقشة الخطوات اللازمة لاستعادة الاتفاق النووي بالكامل.

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وعقد ممثلو الولايات المتحدة اجتماعات مع نظرائهم من الصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، لكن من غير المتوقع الدخول في محادثات مباشرة مع الفريق الإيراني.

في عام 2015، وقعت إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة مع مجموعة دول (5 + 1). ونص الاتفاق على تقليص إيران برنامجها النووي وخفض احتياطياتها من اليورانيوم مقابل تخفيف العقوبات.

في عام 2018، انسحبت الولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة وبدأت في فرض عقوبات على إيران في انتهاك للاتفاق النووي.