نفت علمها بالهجوم على السفينة الإيرانية: رئيس الموساد يزور واشنطن

كشفت قناة 13 العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس جهاز الموساد يوسي كوهين سيتوجه خلال الأيام المقبلة في زيارة رسمية إلى واشنطن.

وبحسب القناة، فإن كوهين سيلتقي كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء الأجهزة الأمنية والمخابراتية لبحث قضية البرنامج النووي الإيراني.

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى لمسؤول إسرائيلي إلى واشنطن منذ أن تولى جو بايدن الرئاسة الأميركية، حيث من المحتمل أن يلتقي معه.

ووفقًا للقناة، فإن كوهين سيقدم للمسؤولين الأميركيين مواد استخباراتية وأدلة تشير إلى السلوك الإيراني فيما يتعلق بالبرنامج النووي، وإقناع الإدارة الأميركية بعدم العودة للاتفاقية النووية الموقعة عام 2015، وأن أي اتفاق يجب أن يكون بشروط جديدة أكثر صرامة.

واشنطن نفت علمها بالهجوم على السفينة

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) أفادت نقلا عن مسؤول أميركي بأن إسرائيل أخطرت واشنطن أن قواتها ضربت السفينة الإيرانية "ساويز" في الساعة السابعة والنصف من صباح أمس، الثلاثاء، بالتوقيت المحلي.

وأضاف المسؤول أن الإسرائيليين قالوا إن الهجوم جاء انتقاما لضربات إيرانية سابقة استهدفت سفنا إسرائيلية، وأنه أسفر عن أضرار بالسفينة تحت مستوى الماء.

ونفت واشنطن علمها بالهجوم على سفينة تجارية إيرانية قرب سواحل جيبوتي، في حين قال وزير إسرائيلي إن بلاده ستواصل عملياتها في كل مكان وكلما اقتضت الحاجة.

وكانت طهران أكدت تعرض السفينة "ساويز" التجارية لتفجير في البحر الأحمر قرب سواحل جيبوتي، وقالت إنها ستتخذ الإجراءات اللازمة عبر المؤسسات الدولية بعد استهداف السفينة، مشيرة إلى أن التحقيقات متواصلة لتحديد طبيعة الانفجار وتقييم الخسائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن السفينة استقرت في البحر الأحمر بعد تنسيق مع المنظمة الدولية للملاحة البحرية بهدف مواجهة القرصنة، وأنها كانت تعمل كمقر دعم لوجستي لطهران بالبحر الأحمر بعلم من الجهات الدولية.

وكان المتحدث باسم الوزارة، سعيد خطيب زاده، أكد في وقت سابق أن "الحادث لم يؤدِّ إلى وقوع أي إصابات، والتحقيقات الفنية جارية لمعرفة ظروف الحادث ومصدره، وستتخذ بلادنا كل الإجراءات اللازمة من خلال الجهات الدولية في هذا الصدد".

وفي رد على سؤال عن استهداف السفينة الإيرانية، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إن بلاده ستواصل عملياتها في كل مكان تواجه فيه تحديات حين يتطلب منها القيام بذلك.

وخلال جولة تفقدية لأحد المواقع، التي نصبت فيها منظومة القبة الحديدية، أضاف غانتس أنه لا يتطرق على وجه الخصوص إلى أي من العمليات التي تنفذ في منطقة الشرق الأوسط، ويتم نسبها لإسرائيل.

وأشار غانتس إلى أن إسرائيل تنفذ عمليات هجومية إلى جانب عملياتها الدفاعية، نظرا إلى أن الجانب الدفاعي لا يكفي، مؤكدا أن إسرائيل تملك منظومات هجومية تعمل على مدار الساعة إلى جانب منظوماتها الدفاعية.