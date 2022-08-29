اميركا: 100 مليون تعويض لمتسول

اعلنت هيئة محلفين فيدرالية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأميركية منح 100 مليون دولار لمتسول سقط وكسر عنقه، بعد أن صعقه شرطي بمسدس صاعق خلال مطاردته.

ووفق تقرير اعلامي لصحف اميركية من بينها صحيفة "واشنطن بوست" فقد اكد فين جونسون، محامي جيري بلاسينغيم، إن موكله يحتاج الآن إلى رعاية على مدار الساعة تبلغ تكلفتها مليون دولار سنويا، وهو مدين الآن بمبلغ 14 مليون دولار للمستشفيات.

وأمرت الهيئة إدارة شرطة أتلانتا بدفع 60 مليون دولار للضحية، والضابط المتهم بارتكاب الواقعة جون غروبس بدفع 40 مليون دولار.

ووجدت هيئة المحلفين أن الضابط المتهم جون غروبس، استخدم "القوة المفرطة" ضد بلاسينغيم، الذي كان يبلغ من العمر 65 عاما خلال الواقعة التي حدثت عام 2018.



ونزل غروبس من سيارة الدورية وأخبر بلاسينغيم بالتوقف، لكنه غادر الشارع فركض غروبس نحوه وأصابه بمسدس صاعق.

وقال جونسون: "خرج من السيارة، وبدأ في مطاردة موكلي، وهو رجل يبلغ من العمر 65 عاما، لماذا؟ لأنه يطلب من الناس المال؟"

وأصيب بلاسينغيم، الذي يبلغ الآن 69 عاما، بالشلل من الرقبة إلى الأسفل.

وذكرت الصحيفة أن جونسون ومحامي الحقوق المدنية كريغ جونز، قالا إن غروبس "انتهك سياسة الإدارة باستخدام مسدس صاعق ضد رجل مسن كان يهرب".