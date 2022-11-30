اميركي يحتال على الملحقية العسكرية الكويتية لـمدة 10 سنوات

تقاضي الملحقية العسكرية الكويتية في واشنطن شخص اميركي انتحل شخصية محامي وتمكن من النصب عليها لاكثر من ثماني سنوات وجنى عشرات الالاف من الدولارات قبل ان يتم اكتشاف هويته الحقيقية.

وقال موقع ان الملحقية تعاقدت مع المحامي "جوزيف نافا" لتولي مهام شؤونهم القانونية في العلاقات مع المؤسسات الحكومية والوكالات الفيدرالية الأمريكية، لكن بعد سنوات اتضح انه ليس محاميا

وقال موقع الخليج الجديد انه تم تعيين "جوزيف نافا" في عام 2011، وعلى مدار السنوات الثمانية كان يتقاضى راتبا سنويا يبلغ 65 ألف دولار، علاوة على أموال أخرى اشترى بها شققا سكنية له ولموظفي شركات وهمية أنشأها لخداع الكويتيين.

وتم تعيين نافا كمستشار قانوني عن طريق الملحق العسكري انذاك العقيد "عادل السعيد"، وما بين عامي 2011 حتى 2019، عمل المحامي المزيف كواجهة قانونية بين الملحق العسكري ومختلف الوكالات الأمريكية، بما في ذلك وزارة الخارجية، وخدمات المواطنة والهجرة الأمريكية، ودائرة الإيرادات الداخلية.

ورفعت وزارة الدفاع الكويتية في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، دعوى احتيال أمام محكمة ولاية فيرجينيا ضد "نافا" وتؤكد انه لم يكن يحمل رخصة مزاولة المحاماة من الأساس، وحتى شركاته التي أنشأها، وهي: Naffa & Associates و LLP و International Compliance Group GL لم تكن كيانات قانونية.