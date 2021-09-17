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امير سعودي: لبنان انتهى

منشور 17 أيلول / سبتمبر 2021 - 11:49
السفير السعودي يغادر لبنان
السفير السعودي يغادر لبنان

اعتبر امير سعودي ان الدولة اللبنانية انتهت تماما في تعليقه على فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر احد عناصر مليشيا حزب الله منتشيا يطلق قذيفة ار بي جي المضاد للدبابات في الهواء احتفالا بوصول المازوت الايراني الى لبنان

لبنان انتهى

وقال الأمير السعودي، سطام بن خالد آل سعود، في تغريدة نشرها على حسابه في تويتر مرفقة بمقطع فيديو: "هل هذه التصرفات تعكس دولة تبحث عن النهوض، أم فوضى عارمة وسلاح يمتلكه الجميع، فلا سيادة للدولة على أمثال هؤلاء من البلطجية، في رأيي لبنان انتهى"، حسب قوله.

 

السفير السعودي يغادر لبنان

وبشكل عاجل، عائد إلى الرياض، غادر وليد البخاري السفير السعودي لدى لبنان العاصمة بيروت، وسط تكتم سعودي.

في وقت سابق، بدأ حزب الله اللبناني، الذي تتهمه السعودية بالوقوف وراء مشاكل لبنان، بإدخال الوقود الإيراني إلى لبنان عبر سوريا في خطوة يقول الحزب إنها من المفترض أن تخفف أزمة طاقة خانقة، لكن معارضيها قالوا إنها تعرض البلاد لخطر العقوبات الأمريكية.

ولم تنشر وكالة الأنباء الرسمية السعودية أي أخبار عن عودة السفير.

ودخلت عشرات الشاحنات المحملة بالوقود الإيراني من شمال شرق البلاد قرب قرية العين حيث رفرفت أعلام حزب الله الصفراء على أعمدة الإنارة.

وكُتب على لافتة "شكرا إيران" و"شكرا سوريا الأسد".

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