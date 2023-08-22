امير سعودي يثير الجدل: ثرواتنا لنا وليس للعرب

اثار امير سعودي الجدل في رده مغردين بعضهم اعتبر إن "ثروات المملكة العربية السعودية للعرب والمسلمين وليست للسعوديين" حيث وصف البعض الرد بـ القاسي والعنيف

وقال الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على حسابه في منصة "إكس"،: "يقولون ثرواتكم للعرب والمسلمين وليست لكم".حيث رد بالقول "وحين كانت بلادنا في فقر وحاجة قبل أن يفتح الله لها أبواب رزقه من سعة، لم نسمع أن لنا في ثروات الآخرين نصيب لا بد أن نأخذه كوننا عربا ومسلمين!".

يقولون ثرواتكم للعرب والمسلمين وليست لكم ،وحين كانت بلادنا في فقر وحاجة قبل أن يفتح الله لها أبواب رزقه من سعة لم نسمع أن لنا في ثروات الآخرين نصيب لا بد أن نأخذه كوننا عربًا ومسلمين! August 21, 2023

بعض المعلقين اعتبر ان تعليق وتعقيب الامير السعودي جاء بعيدا عن الدبلوماسية فيما ايده اخرون مشددين على موقفه