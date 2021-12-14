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امير سعودي يكشف اسرار زيارته للقدس

منشور 14 كانون الأوّل / ديسمبر 2021 - 04:32
الأمير السعودي، تركي بن طلال
الأمير السعودي، تركي بن طلال

اماط امير سعودي اللثام عن زيارة سرية قام بها الى فلسطين المحتلة في العام 2004 هدفها نساني سياسي لدعم القيادة الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان يخضع لحصار اسرائيلي 

الامير تركي بن طلال في فلسطين

وقال الأمير السعودي، تركي بن طلال (أمير منطقة عسير)، في مقابلة لبرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، انه قام بزيارة الى مدينة القدس المحتلة في عام 2004، في سياق رحلته الى فلسطين للقاء الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان يخضع لحصار آلة الحرب الاسرائيلية 

 

 

اوامر الملك فهد

وفي تفاصيل التحضيرات للزيارة فقد طلب الامير تركي بن طلال الاذن من الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز لزيارة فلسطين، حيث قال: “زرت القدس أيام ما كان محاصرا ياسر عرفات في 2004 بإذن الملك الراحل، في مهمة إغاثية، ولم يكن مسموح وقتها..كان فيه استئذان من الملك فهد..وضحنا له إيش المهمة اللي كنا بنروح لها بالتنسيق مع الأمم المتحدة لعمل مشاريع، وأذن سيدي الملك بضوابط معينة وتحت وضح النهار”.

ولفت الأمير السعودي إلى أنه صلى في المسجد الأقصى، في حين وصف شعوره آنذاك بالقول: “إنه مسجدنا وأهلنا وربعنا..أهل الرباط”.

العلاقات السعودية الاسرائيلية

وتتمسك العربية السعودية بتطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها في العام 1967  بحيث تكون هناك دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيشان إلى جانب بعضهما بعضا في سلام وأمن 

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسط توقعات بعض المسؤولين لانضمام السعودية قريبا إلى هذه القائمة، التي تشمل كذلك مصر والأردن.

 

كلمات دالة:تركي بن عبدالعزيزالقدسياسر عرفاتفلسطينالسعودية

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