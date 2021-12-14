امير سعودي يكشف اسرار زيارته للقدس

اماط امير سعودي اللثام عن زيارة سرية قام بها الى فلسطين المحتلة في العام 2004 هدفها نساني سياسي لدعم القيادة الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان يخضع لحصار اسرائيلي

الامير تركي بن طلال في فلسطين

وقال الأمير السعودي، تركي بن طلال (أمير منطقة عسير)، في مقابلة لبرنامج “في الصورة” على قناة “روتانا خليجية”، انه قام بزيارة الى مدينة القدس المحتلة في عام 2004، في سياق رحلته الى فلسطين للقاء الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي كان يخضع لحصار آلة الحرب الاسرائيلية

الأمير "تركي بن طلال" يكشف تفاصيل زيارته للقدس، ولقاءه بالرئيس الفلسطيني الراحل "ياسر عرفات"#تركي_بن_طلال_في_الصورة pic.twitter.com/RnxIKd4rcP — في الصورة (@almodifershow) December 13, 2021

اوامر الملك فهد

وفي تفاصيل التحضيرات للزيارة فقد طلب الامير تركي بن طلال الاذن من الملك الراحل فهد بن عبدالعزيز لزيارة فلسطين، حيث قال: “زرت القدس أيام ما كان محاصرا ياسر عرفات في 2004 بإذن الملك الراحل، في مهمة إغاثية، ولم يكن مسموح وقتها..كان فيه استئذان من الملك فهد..وضحنا له إيش المهمة اللي كنا بنروح لها بالتنسيق مع الأمم المتحدة لعمل مشاريع، وأذن سيدي الملك بضوابط معينة وتحت وضح النهار”.

ولفت الأمير السعودي إلى أنه صلى في المسجد الأقصى، في حين وصف شعوره آنذاك بالقول: “إنه مسجدنا وأهلنا وربعنا..أهل الرباط”.

العلاقات السعودية الاسرائيلية

وتتمسك العربية السعودية بتطبيق حل الدولتين وفق الشرعية الدولية وانسحاب اسرائيل من الاراضي التي احتلتها في العام 1967 بحيث تكون هناك دولة فلسطينية ودولة إسرائيلية تعيشان إلى جانب بعضهما بعضا في سلام وأمن

وتوصلت 4 دول عربية، وهي الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، عام 2020، إلى اتفاقات لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وسط توقعات بعض المسؤولين لانضمام السعودية قريبا إلى هذه القائمة، التي تشمل كذلك مصر والأردن.