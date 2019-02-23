امير قطر

تنطلق اليوم بالمنطقة الشرقية، بالسعودية تمرينات المشاركين بـ"درع الجزيرة المشترك 10"، بمشاركة فرق عسكرية من مختلف الأسلحة من دول مجلس التعاون الخليجي من بينها قطر، وبالتزامن مع بدء مناورات عسكرية ضخمة للجيش الإيراني.

وبحسب وكالة "واس" السعودية الرسمية، أوضح قائد المنطقة الشرقية، قائد قوة تمرين"درع الجزيرة المشترك 10"، اللواء الركن عبدالله بن سعيد القحطاني، أن الجميع جاهز لبدء تنفيذ التمرين مع الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي اليوم السبت، مشيراً إلى أنه سيتم التدريب على عدد من الفرضيات العسكرية، التي ترفع من مستوى الجاهزية القتالية للقوات، والاستفادة القصوى من تطبيق مفهوم العمل المشترك‏.

وبحسب الوكالة السعودية، يهدف التمرين الذي سيستمر حتى 14 آذار/ مارس المقبل، "إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية، وإبراز التجانس في المجال العسكري، وزيادة توحيد المفاهيم والخطط الإستراتيجيه العسكرية".

كذلك يهدف إلى "الحفاظ على أمن دول مجلس التعاون الخليجي واستقرارها من خلال التصدي لمسببات عدم الاستقرار، ومصادر الخطر التي تحدق بالمنطقة، والتدريب على إجراءات القيادة والسيطرة للقوات الخليجية المشاركة، وتحديث الآليات والتدابير المشتركة للأجهزة الأمنية والعسكرية، وتعزيز التنسيق والتعاون والتكامل العسكري والأمني".

وكان لافتا تزامن التمرين الخليجي مع مناورات "الولاية 97" الإيرانية في الخليج، وبعد الاتهامات التي وجهتها طهران لكل من السعودية والإمارات بالمسؤولية عن دعم الحركات المسلحة على الحدود.

وكانت وزارة الدفاع القطرية، قد أعلنت أن قوة بلادها المشاركة في تمرين "درع الجزيرة المشترك 10" وصلت الأربعاء الماضي إلى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية في المملكة العربية السعودية، وأوضحت وزارة الدفاع القطرية، أن التمارين الخليجية المشتركة تهدف إلى زيادة توحيد المفاهيم والخطط الاستراتيجية العسكرية.

وبدأت أمس الجمعة، مناورات ضخمة للجيش الإيراني، وتشمل "التدريب على حرب بحرية حقيقية"، وإطلاق صواريخ من الغواصات لأول مرة في تاريخ تدريبات البحرية الإيرانية في الخليج".