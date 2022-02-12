انباء عن وصول مقاتلات اميركية متطورة الى الامارات

افادت صفحة الدفاع العربي على تويتر بوصول تعزيزات اميركية الى دولة الامارات على ما يبدو لمواجهة الخطر الحوثي الذي بدأ في التمادي بعد عدة عمليات قصف استهدفت مواقع مهمة واستراتيجية في الدولة الخليجية الثرية

مقاتلات F-22 Raptors في الامارات

وقالت الصفحة المختصة بالشؤون الدفاعية خاصة في مجال المقاتلات الحربية ان F-22 Raptors الاميركية وصلت إلى قاعدة الظفرة DHF الجوية في الإمارات العربية المتحدة وذلك في اطار الدعم الأمريكي

واوضح المصدر ان المقاتلة F-22 تعد افضل وأقوى مقاتلة حاليا على الإطلاق وان تصويرها ممنوع بقرار الكونغرس

واضاف 60٪ من اسطول F-22 مخصص لحراسة الأجواء الامريكيه فقط

• عاجل وصول مقاتلات F-22 Raptors الاميركية 🇺🇸 إلى قاعدة الظفرة DHF الجوية في الإمارات العربية المتحدة 🇦🇪

• كجزء من الدعم الأمريكي

• تعد المقاتلة F-22 افضل وأقوى مقاتلة حاليا على الإطلاق

• ممنوع 🚫 تصديرها بقرار الكونغرس

• 60٪ من اسطول F-22 مخصص لحراسة الأجواء الامريكيه فقط pic.twitter.com/ahtIrfOxxA — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) February 12, 2022

يشار الى ان قاعدة الظفرة الجوية (إيكاو: OMAM) هو مطار عسكري يقع في مصفح، الإمارات العربية المتحدة. تقع القاعدة على بعد حوالي 32 كم جنوب العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشغل من قبل القوات الجوية الإماراتية.