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انباء عن وصول مقاتلات اميركية متطورة الى الامارات

منشور 12 شباط / فبراير 2022 - 10:23
  60٪ من اسطول F-22 مخصص لحراسة الأجواء الامريكيه فقط
  60٪ من اسطول F-22 مخصص لحراسة الأجواء الامريكيه فقط

افادت صفحة الدفاع العربي على تويتر بوصول تعزيزات اميركية الى دولة الامارات على ما يبدو لمواجهة الخطر الحوثي الذي بدأ في التمادي بعد عدة عمليات قصف استهدفت مواقع مهمة واستراتيجية في الدولة الخليجية الثرية 

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مقاتلات F-22 Raptors في الامارات

وقالت الصفحة المختصة بالشؤون الدفاعية خاصة في مجال المقاتلات الحربية ان F-22 Raptors الاميركية  وصلت  إلى قاعدة الظفرة DHF الجوية في الإمارات العربية المتحدة وذلك في اطار الدعم الأمريكي

واوضح المصدر ان  المقاتلة F-22  تعد افضل وأقوى مقاتلة حاليا على الإطلاق وان تصويرها ممنوع بقرار الكونغرس

واضاف  60٪ من اسطول F-22 مخصص لحراسة الأجواء الامريكيه فقط

يشار الى ان قاعدة الظفرة الجوية (إيكاو: OMAM) هو مطار عسكري يقع في مصفح، الإمارات العربية المتحدة. تقع القاعدة على بعد حوالي 32 كم جنوب العاصمة الإماراتية أبوظبي، وتشغل من قبل القوات الجوية الإماراتية.

كلمات دالة:ابو ظبيالحوثييندعم اميركي للاماراتاليمنالتحالف العربي

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