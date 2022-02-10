انتحاري يفجر نفسه في شارع مزدحم بمقديشو ويوقع قتلى وجرحى

فجر انتحاري نفسه في شارع مزدحم بالعاصمة الصومالية مقديشو الخميس، ما اسفر عن مقتل ثلاثة اشخاص على الاقل واصابة عدد اخر، بحسب ما اعلنته الشرطة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد عبد الفتاح آدم، لإذاعة "مقديشو" الرسمية إن انتحاريا كان يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه عند تقاطع "عيل جابتا" المزدحم بالسيارات والمارة وسط العاصمة؛ ما أدى إلى وقوع ضحايا بين المدنيين.

فيما قال مصدر أمني، طلب عدم نشر اسمه، للأناضول، إن

ووقع الهجوم وقع بعد لحظات من عبور موكب كان يقل مندوبين في الانتخابات البرلمانية من الأقاليم الشمالية، والتي تُجرى في مقديشو بحسب مصدر امني.

وقال المصدر أن التفجير تسبب بمقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة حسب حصيلة أولية.

وغالبا ما تتبنى حركة "الشباب" مثل هذه الهجمات.

ويخوض الصومال حربا منذ سنوات ضد حركة "الشباب"، التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

والأربعاء، قُتل أيضا ثلاثة أشخاص وأصيب عشرة آخرون بجروح، في تفجير لغم وسط مدينة بوصاصو، المركز التجاري لولاية بونتلاند وسط الصومال، بحسب مصدر أمني. ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم.

ويتعافى الصومال من تداعيات حرب أهلية اندلعت إثر انهيار الحكومة المركزية عام 1991.