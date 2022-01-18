انتحاري يفجر نفسه قرب مركز تدريب للجيش الصومالي غرب مقديشو

قالت تقارير ان انتحاريا فجر نفسه الثلاثاء، في مقهى يقع قريبا من معسكر تدريب تابع للجيش الصومالي غرب العاصمة مقديشو، ما أسفر عن سقوط ضحايا.

ويأتي التفجير الذي لم تعرف تفاصيله على الفور، بعد يومين من تفجير انتحاري استهدف سيارة كان يستقلها الناطق باسم الحكومة الصومالية محمد إبراهيم معلمو وسط مقديشو.

وقالت الشرطة أن "التفجير تسبب في إصابة المتحدث باسم الحكومة حسب المعلومات الأولية".

وأعلنت حركة الشباب "المسلحة" مسؤوليتها عن التفجير، حسب موقع "صومالي ميمو" المحسوب عليها .‎‎

ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا ضد "الشباب"، وهي حركة مسلحة تأسست مطلع 2004، وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.