انتحاري يقتل 6 أشخاص بينهم مسؤول محلي في الصومال

أقدم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا على تفجير نفسه داخل مبنى محافظة مركا بإقليم شبيلى السفلى جنوبي الصومال الاربعاء، ما اسفر عن مقتله اضافة الى ستة أشخاص آخرين بينهم المحافظ، بحسب ما اعلنته الشرطة.

وقال مصدر في الشرطة ان المحافظ مركا عبد الله علي و5 آخرين على الأقل قتلوا في التفجير الذي استهدف مبنى المحافظة، بحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء "الاناضول".

وأضاف المصدر أن التفجير تسبب كذلك بإصابة نحو 7 آخرين بجروح متفاوتة حسب حصيلة أولية.

ولم تعلن اي جهة على الفور مسؤوليتها عن التفجير. لكن منذ سنوات، يخوص الصومال حرباً ضد حركة الشباب الإسلامية المتطرفة التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكرياً لتنظيم القاعدة، حيث تبنّت العديد من العمليات الإرهابية التي أودت بحياة المئات.

وأعلن رئيس الوزراء حمزة عبدي بري في 20 يوليو/ تموز الجاري، عزم بلاده إطلاق "عملية عسكرية كبيرة" ضد الجماعات الإرهابية لفتح الطرق بين الأقاليم وضمان إيصال المساعدات إلى مستحقيها.

