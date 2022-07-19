قتلى من القاعدة في غارة اميركية على الصومال

قتل الجيش الأمريكي اثنين من مقاتلي حركة الشباب الصومالية جناح القاعدة في هذا البلد ، في غارة جوية على منطقة نائية بولاية جوبالاند جنوب الصومال.

غارة اميركية

واعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا في بيان إن الضربة الجوية وقعت يوم الأحد، بالقرب من ليبيكوس في منطقة جوبا السفلى، وقالت أن "التقدير الأولي للقيادة يفيد بأن اثنين من إرهابيي حركة الشباب قتلا في العملية... لم يصب مدنيون أو يقتلوا نظرا للطبيعة النائية للمكان الذي وقع به الاشتباك"وفق ما ورد في البيان

عملية للامن الصومالي

وأمس الإثنين، نفذت القوات الصومالية، عملية عسكرية قتلت خلالها 5 عناصر من حركة "الشباب" وألقت القبض على عنصر آخر.

وفق إعلام رسمي، فإن القوات الصومالية الخاصة المدربة أمريكيا، والمعروفة بـ"دنب"، نفذت الهجوم في منطقة لابوكس بمحافظة جوبا السفلى جنوبي الصومال.

وذكرت المصادر نفسها أن القوات "قامت بمصادرة أسلحة وذخائر بحوزة الإرهابيين جراء العملية العسكرية".

وجاءت العملية عقب حصول القوات الصومالية على معلومات عن تواجد الإرهابيين في المنطقة لجمع الإتاوات من الرعاة والسكان.

وتشن الولايات المتحدة غارات جوية على الصومال في محاولة لهزيمة حركة الشباب، التابعة لتنظيم القاعدة، التي تسعى إلى الإطاحة بالحكومة المركزية المدعومة من المجتمع الدولي.