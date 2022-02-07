انتخاب روحي فتوح خلفا للمستقيل سليم الزعنون في رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني

انتخب المجلس المركزي الفلسطيني في دورته الاخيرة رقم (23) للعام 2018، اليوم الإثنين، روحي فتوح، رئيسا للمجلس الوطني الفلسطيني، خلفا للقيادي التاريخي في حركة فتح سليم الزعنون الذي استقال الشهر الماضي ، كما انتخب علي فيصل وموسى حديد نائبين لرئيس المجلس، وفهمي الزعارير أمينا للسر.

روحي فتوح رئيسا للبرلمان الفلسطيني

ويعتبر المجلس المركزي الفلسطيني نواة المجلس الوظني الفلسطيني الذي يعتبر برلمانا يمثل الفلسطينيين في كل انحاء العالم، ومنح المجلس الوطني الصلاحية للمجلس المركزي لاتمام عملية الانتخاب

وحصل روحي فتوح على 105 أصوات من أعضاء المجلس، وعلي فيصل على 103 أصوات، وموسى حديد بالتزكية، وحصل فهمي الزعارير على 117 صوتا.

استقالة قيادة المجلس السابقة

وكان رئيس المجلس السابق سليم الزعنون، ونائبه قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس محمد صبيح قد قدموا استقالتهم صباح اليوم.

وقال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن الزعنون كان من الرجال الأوائل في صفوف الثورة الفلسطينية، وشارك بانطلاقها وحركة فتح، وكان مسؤولا قانونيا فيها، وتخلى عن كل المناصب، من أجل فلسطين وقضيتها.

وأشاد الرئيس بدور الزعنون النضالي والوطني، ودوره الكبير في الدفاع عن فلسطين خلال ترؤسه المجلس الوطني الفلسطيني.

كما ثمن دور رجل الدين قرمش، وما قام به للدفاع عن قضيتنا في المحافل الدولية كافة. وقال عباس إن صبيح رجل وطني، دافع عن وطنه وشعبه ونصر قضيته العادلة، مثمنا عطاءه طوال مسيرته النضالية.

وأكد الرئيس عمق انتماء الراحل قبعة لوطنه فلسطين، ودفاعه المتواصل عن قضية شعبه الوطنية العادلة، وعن الحقوق الوطنية العادلة المشروعة للشعب الفلسطيني

ملء مناصب شاغرة

ويتألف المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية من 124 مقعدا، ومن المتوقع أن يعلن خلال اجتماعه الذي يعقد للمرة الأولى منذ أربع سنوات الأسماء التي ستملأ المقاعد الشاغرة في لجنتها التنفيذية. ومن بينها مقعد أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة صائب عريقات والذي عُرف أيضا ككبير المفاوضين الفلسطينيين مع إسرائيل، لكنه توفي في العام 2020 بعد إصابته بفيروس كورونا.

ومن ضمن المقاعد المهمة أيضا، مقعد حنان عشراوي التي تعتبر من أبرز الشخصيات الفلسطينية، وقد استقالت في كانون الأول/ديسمبر 2020 داعية إلى تجديد القيادة الفلسطينية.

ويشهد اجتماع الأحد انتقادا ورفضا من عدد من الفصائل الفلسطينية اليسارية إذ قاطعته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وعدد من الأعضاء المستقلين.

حسين الشيخ الى منظمة التحرير

ويتوقع المحللون أن يعلن عباس تعيين رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ أمينا لسر اللجنة التنفيذية خلفا لعريقات.

ويعرف عن الشيخ الذي تتولى الهيئة التي يترأسها مهمة التنسيق اليومي مع الجانب الإسرائيلي، بقربه من الرئيس عباس كما أن له علاقات جيدة مع القادة الإسرائيليين والأميركيين.

ورغم أنه لا يتمتع بشعبية واسعة لدى الشارع الفلسطيني إلا أن اسم الشيخ مطروح بين الخلفاء المحتملين لعباس.