اعلنت حركة المقاومة الاسلامية انتخاب يحيى السنوار قائدا لحماس في غزة، بعد ساعات فقط من الاعلان عن هزيمته امام نزار عوض الله امس الثلاثاء ، بفارق 7 اصوات بعد جولة الاعادة نتيجة فشلهما بالحصول على اغلبية من الجولة الاولى

يحيى السنوار قائدا لحماس في غزة

و أعادت حركة حماس انتخاب يحيى السنوار قائد الحركة في غزة رئيسا لها للدورة الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٥. وأكد مصدر في حركة حماس أن السنوار حصل على ١٦٧ صوتا من ٣٢٠ من أصوات أعضاء مجلس الشورى بقطاع غزة.

وحل المهندس نزار عوض الله ثانيا في الانتخابات التي جرت عبر أربع جولات وكانت المنافسة فيها شديدة بين السنوار وعوض الله.

في الجولات الثلاثة امس ولا اي واحد من المرشحين الاربعة نجح بالحصول على الاغلبية المطلوبة وهي 161 من اعضاء مجلس الشورى الـ320ـ في الجولتين الاولى والثانية حصل السنوار على المكان الاول ، لكن كان ينقصه صوت واحد فقط في الجولة الاخيرة للتغلب على منافسه الرئيسي نزار عوض الله، ولذلك قامت حماس بجولة رابعة لحسم النتيجة.

ويقود السنوار حركة حماس في غزة 2017 وفي فترته انتقل مركز القرار الرئيسي للتنظيم للحركة الى غزة، وذلك بعد ان كانت حماس في الخارج هي الجهة التي تقود الحركة، كما تحول السنوار في هذه الفترة الى اقوى شخصية في حماس بعد ان غطى على رئيس المكتب السياسي اسماعيل هنية.

هنية يشيد بديمقراطية حماس

من جهته، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن انتخابات حركته عكست موقع ومكانة الحركة في الخارطة السياسية الفلسطينية كشريك في قيادة المشروع الوطني.

وأكد في تصريح أن انتخابات الحركة التي يشارك فيها عشرات الآلاف من الإخوة والأخوات وفق لوائح ونظم داخلية وتحت إشراف لجان انتخابية ورقابة قضائية هي انتخابات حقيقية وليست صورية.

وشدد على أن التزام الحركة بدورية انتخاباتها الداخلية كل أربعة أعوام يؤكد الإيمان العميق بمبدأ تداول السلطة والاحتكام للصندوق، ما يؤكد جدية الحركة في الانتخابات التشريعية القادمة والرئاسية والمجلس الوطني الفلسطيني، موضحا أن قرار الحركة هو العمل مع الكل الوطني على إنجاح هذه الانتخابات والمضي بها حتى النهاية بشفافية ونزاهة ويقبل بنتائجها الجميع.

#عاجل | حماس تُعيد انتخاب يحيى السنوار رئيسا لها في قطاع غزة (مصدر للأناضول) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) March 10, 2021

هنية: عرس حمساوي

وأشار إلى أن العرس الانتخابي للحركة بدأ في غزة وسبقه في السجون ويواكبه في الضفة والخارج، لهو تأكيد على مؤسسية الحركة رغم توزعها الجغرافي في الداخل والخارج، وتكامل الأجيال وتوريثهم فقه القيادة والمسؤولية.

وبارك هنية لرئيس المكتب السياسي للحركة في غزة يحيى السنوار والمهندس نزار عوض الله نيل الثقة في انتخابات الحركة للمرة الثانية.

انتخابات داخلية

وأمس الثلاثاء، شاركت لجان الشورى في حركة حماس، ضمن العملية الانتخابية الداخلية الجارية، بالتصويت على الشخصية التي ستمثل الحركة في قطاع غزة. لكن مجلس الشوى التابع للحركة، قرر تأجيل انتخاب قائد الحركة في القطاع، بسبب عدم تجاوز أي مرشح مرحلة الحسم (50+1)، وسط تقارب بالأصوات بين القياديين في حماس يحيى السنوار، ونزار عوض الله.

وأجرت الحركة، عملية الإعادة مساء الأربعاء، فيما تجاوز السنوار عتبة الحسم، ليتم انتخابه قائدا لحماس في قطاع غزة، للمرة الثانية على التوالي وسيتولى يحيى السنوار، رئاسة المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة للدورة الجديدة 2021- 2025.

إنتخاب القائد يحيى السنوار "أبوإبراهيم" رئيساً للمكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس في غزة للدورة الجديدة 2021-2025م.#فريق_مجاهدون#انتخابات_حماس pic.twitter.com/VPdfzUhuVm — #قروب_فريق_مجاهدون (@r4D7eGXf7pFEWSo) March 10, 2021

من هو يحيى السنوار؟

يعتبر أحد القيادات الأولى لحركة حماس في قطاع غزة، وشارك في تأسيس جهاز الأمن الحركي عام 1983.

اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي عام 1988 وحكم عليه بالسجن أربعة مؤبدات، قضى منها 23 عاما متواصلة، ما يقارب أربع سنوات منها في العزل الانفرادي.

وتولى قيادة الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في السجون دورات عدة.

أفرج عنه عام 2011 ضمن صفقة وفاء الأحرار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي.

انتخب عضوا في المكتب السياسي للحركة في قطاع غزة، وتولى مسؤولية الملف الأمني في 2012، ثم انتخب عضوا في المكتب السياسي العام، وتولى مسؤولية الملف العسكري في عام 2013.

أدرجته الولايات المتحدة في أيلول/ سبتمبر 2015 على لائحتها السوداء "للإرهابيين الدوليين".

وكلفته حركة حماس في عام 2015 مسؤولا عن ملف الأسرى لدى كتائب القسام.

وانتخب رئيسا للمكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة للمرة الأولى، في شباط/ فبراير عام 2017.